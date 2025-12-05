 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

США поставили Европе дедлайн по расходам на оборону

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

США потребовали от европейских стран до 2027 года взять на себя большую часть обязательств по оборонным расходам НАТО, касающихся в том числе производства ракет и сбора развединформации, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Американская сторона пригрозила сокращением участия США в некоторых оборонных механизмах НАТО, если этого не произойдет в установленный срок. Пока США не удовлетворены тем, насколько европейские страны за последние три года повысили свой оборонный потенциал. Заявления прозвучали на встрече, которая прошла на этой неделе.

США решили не допустить «постоянного расширения» НАТО
Политика
Фото:Omar Havana / Getty Images

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
оборонные расходы НАТО США
