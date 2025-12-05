США поставили Европе дедлайн по расходам на оборону

Фото: Sean Gallup / Getty Images

США потребовали от европейских стран до 2027 года взять на себя большую часть обязательств по оборонным расходам НАТО, касающихся в том числе производства ракет и сбора развединформации, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Американская сторона пригрозила сокращением участия США в некоторых оборонных механизмах НАТО, если этого не произойдет в установленный срок. Пока США не удовлетворены тем, насколько европейские страны за последние три года повысили свой оборонный потенциал. Заявления прозвучали на встрече, которая прошла на этой неделе.

