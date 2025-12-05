Бронзовый призер Евро-2008 получил работу в клубе РПЛ
Бывший капитан «Ростова», бронзовый призер чемпионата Европы Роман Адамов вернулся в клуб. Как сообщает пресс-служба «Ростова», он назначен заместителем генерального директора по развитию молодежного футбола.
Ранее 43-летний Адамов уже работал с молодежью, тренируя юношескую команду «Ростова» с 2017 по 2020 год. В 2021-м он был спортивным директором «Строгино» из Второй лиги.
Адамов в прошлом — известный футболист, выступавший в том числе за «Ростов», «Рубин» и «Крылья Советов». Он является бронзовым призером чемпионата Европы (2008) в составе сборной России, чемпионом России (2008) с «Рубином» и Чехии (2012/13) с «Викторией Пльзень».
В текущем сезоне РПЛ «Ростов» после 17 сыгранных матчей занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили