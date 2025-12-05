 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Бронзовый призер Евро-2008 получил работу в клубе РПЛ

Призер Евро-2008 Роман Адамов возглавил развитие молодежного футбола в «Ростове»
«Ростов» объявил о назначении Романа Адамова на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола
Роман Адамов
Роман Адамов (Фото: fc-rostov.ru)

Бывший капитан «Ростова», бронзовый призер чемпионата Европы Роман Адамов вернулся в клуб. Как сообщает пресс-служба «Ростова», он назначен заместителем генерального директора по развитию молодежного футбола.

Ранее 43-летний Адамов уже работал с молодежью, тренируя юношескую команду «Ростова» с 2017 по 2020 год. В 2021-м он был спортивным директором «Строгино» из Второй лиги.

Адамов в прошлом — известный футболист, выступавший в том числе за «Ростов», «Рубин» и «Крылья Советов». Он является бронзовым призером чемпионата Европы (2008) в составе сборной России, чемпионом России (2008) с «Рубином» и Чехии (2012/13) с «Викторией Пльзень».

В текущем сезоне РПЛ «Ростов» после 17 сыгранных матчей занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ростов
