Основатель «Белой дачи» связал запоздалое завещание с крахом бизнеса

Виктор Семенов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Если не составить вовремя завещание о передаче бизнеса и не «воспитать наследника», компания может понести серьезный ущерб, но многие предприниматели «считают себя вечными». Об этом в эфире Радио РБК заявил основатель группы компаний «Белая дача» Виктор Семенов.

По его словам, предприниматели, которые создавали бизнес в 1990-е и развивали в 2000–2010-е, сегодня сталкиваются с необходимостью заранее думать о наследовании.

Семенов отметил, что государство начало учитывать запрос бизнеса и внесло изменения в законодательство о наследовании, но по-прежнему мало кто задумывается о рисках. В качестве примера он рассказал, что на встрече со слушателями «Сколково» лишь два человека из большого зала предпринимателей подняли руки, когда он спросил, кто уже оформил завещание. «Все думают, что все вечные. А посмотрите, если вы неправильно сделаете [завещание], это разрушение бизнеса», — предупредил он.

Говоря о собственном опыте, Семенов подчеркнул, что заранее передал операционный контроль молодой команде и настоял на том, чтобы его сын стал генеральным директором одной из компаний. Позже он передал детям доли в бизнесе, в начале декабря 2025 года отказался от контрольного пакета, чтобы показать им доверие. «Главное — сначала воспитать наследника. Потому что наследовать в первую очередь он должен не деньги, а ответственность и традиции», — сказал предприниматель.

Семенов отметил, что российское законодательство стало более гибким и сегодня бизнес можно передавать без превращения его в «коммунальную квартиру», как это случалось прежде, когда доли распределялись без учета логики управления.

По словам предпринимателя, проблема массовой передачи бизнеса от поколения основателей к их детям скоро станет острой, ведь большинство предпринимателей, начавших дело в 1990-е, достигли возраста, когда необходимо продумывать структуру наследования. «Об этом никто не говорит <...> людей надо образовывать, надо мотивировать заниматься <...> потому что, кто хочет думать о том, что будет после того, как тебя не будет», — заключил бизнесмен.