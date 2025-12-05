 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Основатель «Белой дачи» связал запоздалое завещание с крахом бизнеса

Сюжет
Радио РБК
Виктор Семенов
Виктор Семенов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Если не составить вовремя завещание о передаче бизнеса и не «воспитать наследника», компания может понести серьезный ущерб, но многие предприниматели «считают себя вечными». Об этом в эфире Радио РБК заявил основатель группы компаний «Белая дача» Виктор Семенов.

По его словам, предприниматели, которые создавали бизнес в 1990-е и развивали в 2000–2010-е, сегодня сталкиваются с необходимостью заранее думать о наследовании.

Семенов отметил, что государство начало учитывать запрос бизнеса и внесло изменения в законодательство о наследовании, но по-прежнему мало кто задумывается о рисках. В качестве примера он рассказал, что на встрече со слушателями «Сколково» лишь два человека из большого зала предпринимателей подняли руки, когда он спросил, кто уже оформил завещание. «Все думают, что все вечные. А посмотрите, если вы неправильно сделаете [завещание], это разрушение бизнеса», — предупредил он.

В чем проявляется эстетика бренда. Разбираем на примере IKEA и Patagonia
Образование
Фото:Dave Kotinsky / Getty Images for NYCWFF

Говоря о собственном опыте, Семенов подчеркнул, что заранее передал операционный контроль молодой команде и настоял на том, чтобы его сын стал генеральным директором одной из компаний. Позже он передал детям доли в бизнесе, в начале декабря 2025 года отказался от контрольного пакета, чтобы показать им доверие. «Главное — сначала воспитать наследника. Потому что наследовать в первую очередь он должен не деньги, а ответственность и традиции», — сказал предприниматель.

Семенов отметил, что российское законодательство стало более гибким и сегодня бизнес можно передавать без превращения его в «коммунальную квартиру», как это случалось прежде, когда доли распределялись без учета логики управления.

По словам предпринимателя, проблема массовой передачи бизнеса от поколения основателей к их детям скоро станет острой, ведь большинство предпринимателей, начавших дело в 1990-е, достигли возраста, когда необходимо продумывать структуру наследования. «Об этом никто не говорит <...> людей надо образовывать, надо мотивировать заниматься <...> потому что, кто хочет думать о том, что будет после того, как тебя не будет», — заключил бизнесмен.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Софья Полковникова, Илья Приходько, Олег Овчаренко
"Белая дача" Виктор Семенов бизнесмен
Материалы по теме
Производитель салатов «Белая дача» начнет выпускать российское просекко
Бизнес
Производитель салатов «Белая дача» купил землю под виноградник на Кубани
Бизнес
В чем проявляется эстетика бренда. Разбираем на примере IKEA и Patagonia
Образование
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 15:51 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 15:51
Взятки на ₽1,3 млрд и фуражка Гитлера: чем известен Тимур Иванов 16:08
Делобанк отменил комиссию за международные b2b-платежи в декабре Отрасли, 16:08
Медведев предложил США отправить «лучшие в мире подлодки» к Франции Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Моди допустил рост товарооборота с Россией до $100 млрд раньше срока Экономика, 15:58
Звонарева в 41 год вышла в полуфинал крупного турнира ITF Спорт, 15:58
Украинская триатлонистка оскорбила решившую выступать за Россию Лыскун Спорт, 15:58
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Как налоговая реформа отразится на компаниях Радио, 15:57
Власти США назвали ожидаемое число иностранных гостей на ЧМ-2026 Спорт, 15:55
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Глава Euroclear пообещала оспорить в суде план изъятия российских активов Политика, 15:45
Увольнение как развод: какие вопросы задать сотруднику на exit-интервью Образование, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
В Кремле назвали последствия отказа Киева выполнить требования Москвы Политика, 15:38