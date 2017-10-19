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Дефектный дефицит
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Дефектный дефицит
Газета № 178 (2675) (1910) Экономика, 18 окт, 16:58
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Дефектный дефицит
Правительство и субъекты Федерации разошлись в оценке региональных бюджетов
Регионы ожидают дефицит своих бюджетов по итогам года на уровне 1,1 трлн руб. — в 70 раз больше, чем прогноз федерального правительства. Глава Счетной палаты назвала эти расхождения фантастическими
Татьяна Голикова (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Общий дефицит региональных бюджетов, по оценкам самих регионов, составит в 2017 году 1,1 трлн руб., тогда как правительство оценивает их дефицит по итогам года лишь в 15 млрд руб., рассказала глава Счетной палаты Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы в среду, 18 октября. Оценки регионов и федерального центра, таким образом, расходятся в 70 раз, следует из цифр, приведенных Голиковой.

Если регионы исполнят то, что запланировали, то в четвертом квартале 2017 года их дефицит должен составить «фантастическую цифру» — 1,6 трлн руб., сказала Голикова. На 1 октября исполнение бюджетов регионов сложилось с профицитом 0,5 трлн руб., уточнила представитель Счетной палаты РБК.

По мнению Голиковой, регионы существенно завышают те расходы, которые планируют себе в процессе исполнения бюджета, исполнить такие завышенные статьи «практически нереально».

По состоянию на 1 октября регионы запланировали свои доходы в 2017 году на общую сумму 10,1 трлн руб., а расходы — на 11,2 трлн руб., привела актуальные данные глава Счетной палаты. Прогнозируемый дефицит, таким образом, составляет около 1,1 трлн руб. Однако, согласно «Основным направлениям бюджетной политики» (.doc), приложенным Минфином к проекту федерального бюджета на следующие три года, дефицит региональных бюджетов составит 15 млрд руб.

«Такая разница связана с более высокой оценкой правительством доходов, чем оценивают регионы, — это 500 млрд руб., и существенно меньшим, на 510,5 млрд руб., [ожидаемым] исполнением расходов», — заключила Голикова, призвав Минфин проанализировать небрежности при планировании региональных бюджетов. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Глава Счетной палаты выступала на заседании Госдумы, посвященном поправкам в федеральный бюджет 2017 года. Дума одобрила эти поправки в среду: «за» проголосовали 317 депутатов, 58 выступили против, один воздержался. Фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» не поддержали изменения в бюджете.

В ходе представления поправок министр финансов Антон Силуанов заявил, что законопроект «не предусматривает изменения бюджетной конструкции», а касается только перераспределения средств из-за изменения макроэкономических показателей. Ранее он сообщил, что за счет дополнительных доходов и сэкономленных расходов бюджет в 2017 году получит 273 млрд руб. Из них 200 млрд руб. пойдут на досрочное погашение кредитов оборонных предприятий за счет федерального бюджета, остальное получат в виде субсидий Россельхозбанк и Фонд развития промышленности.

Триллиона не будет

По данным Moody's, совокупный дефицит бюджетов регионов по итогам года будет ближе к оценкам Минфина — не более 30–50 млрд руб., сказал РБК ведущий аналитик Moody's по российским регионам Владлен Кузнецов. По его словам, регионы регулярно недоисполняют расходную часть, например по капитальным расходам. Отсюда разница между показателями фактического исполнения и заложенными в бюджет показателями. «Например, Москва закладывала исполнение бюджета с дефицитом в течение последних двух лет, однако фактическое исполнение было с существенным профицитом», — отмечает Кузнецов.

Директор группы суверенных рейтингов Standard & Poor's (S&P) Карен Вартапетов добавляет, что качество бюджетного планирования на всех уровнях бюджетной системы «относительно невысокое». Параметры дефицитов, предусмотренные в первоначальных законах о бюджетах регионов, почти всегда сильно отличаются от их фактического исполнения, отмечает он. Связано это с большой волатильностью налоговых доходов регионов, в том числе налога на прибыль, прогнозировать которые объективно сложно, говорит эксперт.

«Даже учитывая всплеск исполнения расходов, традиционно приходящийся на ноябрь—декабрь, дефицит [региональных бюджетов] вряд ли составит 1 трлн руб. Но он, скорее всего, не будет и таким низким, как планирует Минфин. Давление на расходы регионов, в том числе связанное с исполнение майских указов президента [о повышении зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы], очень высокое, поэтому мы ожидаем ослабления финансовых показателей регионов в 2017 году по сравнению 2016 годом», — сообщил Вартапетов.

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: Минфин , бюджет , Счетная палата , Татьяна Голикова , федеральный бюджет , финансы , Голикова , развитие , цифры ...
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