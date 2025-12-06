На восстановление и помощь Курской области за 2 года выделили Р220 млрд

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Курская область за два года получила свыше 220 млрд руб. из федерального бюджета на восстановление и оказание помощи жителям. Об этом сообщила пресс-служба правительства после заседания под руководством вице-премьера Дениса Мантурова.

«Из них около 190 млрд руб. направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов: оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов», — сказано в сообщении.

Как уточнил первый вице-премьер Денис Мантуров, приоритетом стала выплата ежемесячной материальной помощи в размере 65 тыс. руб., — ее ввели еще до момента освобождения Курской области, а в мае продлили. С начала 2025 года на эти цели из федерального бюджета было предоставлено более 82 млрд руб., уточнил Мантуров.

Он отметил, что параллельно власти направили в Фонд развития промышленности (ФРП) 2,4 млрд руб., средства постепенно идут в оборот. Кроме того, помощь на сумму 2,2 млрд руб. уже оказана 19 пострадавшим предприятиям аграрного сектора. Минэкономразвития также подготовило еще 2 млрд руб. на поддержку 150 компаний малого и среднего предпринимательства до конца года. Кроме того, бизнесу в приграничье области продлили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов еще на год.

«В рамках первого этапа до 2027 года в федеральном бюджете для региона предусмотрены 38,2 млрд руб. Эти средства уже доводятся, что позволяет сфокусироваться на трех основных задачах. Речь идет об обеспечении безопасности, восстановлении социальных и инфраструктурных объектов, а также поддержке экономики Курской области. По всем направлениям работы проводятся согласно утвержденному графику», — добавил Мантуров.

О полном освобождении Курской области Минобороны и Генштаб сообщили 26 апреля 2025 года. Последним населенным пунктом, контроль над которым вернула российская армия, стало село Горналь недалеко от города Суджи. В конце мая тогда еще врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что несмотря на полное освобождение региона, активность украинских ударов по территории Курской области остается достаточно высокой. В начале декабря Хинштейн сообщил, что в области продолжается подготовка к восстановительным работам, главным элементом которых является разминирование территории.