 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Европе сравнили политику Трампа по Украине с американскими горками

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Pete Marovich / Getty Images)

Резкие повороты в политике Белого дома заставляют ЕС чувствовать себя в жестком режиме неопределенности, Европа готовится к очередному «резкому повороту в американских горках», пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Агентство сообщило, что в новой Стратегии нацбезопасности США дали четкий сигнал для Европы о риске быть «сметенной», если та не изменит свою политику, тогда как, по словам британского премьера Кира Стармера, союзники надеялись, что Украина «в лучшем положении» и что США движутся к более жесткому курсу, вводя санкции против энергокомпаний России.

Дипломаты ЕС все чаще говорят, что координировать позицию Трампа по Украине — все равно что сидеть в вагоне на американских горках — каждые несколько секунд направление меняется.

В Белом доме Европу также раскритиковали за «нереалистичные ожидания» и «недостаток уверенности в себе» в вопросах России.

Bloomberg не увидел признаков серьезного прорыва на встрече США и Украины
Политика
Стив Уиткофф

На закрытом звонке европейских лидеров, по данным Der Spiegel, французский президент Эмманюэль Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину, а канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Вашингтон в том, что он «играет в игры» и отдельно заявил, что ЕС не отдаст США замороженные российские активы, которые Европа планирует использовать для поддержки Киева.

Макрон опроверг эти сведения.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Украина американские горки Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Дмитриев увидел в цензуре ЕС подтверждение «стирания» Европы
Политика
Кремль сообщил о неприемлемых требованиях Европы по Украине
Политика
Европейские лоукостеры приготовились к возвращению на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 13:32 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 13:32
На восстановление и помощь Курской области за 2 года выделили Р220 млрд Политика, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Клуб КХЛ уволил тренера после шести поражений в семи последних матчах Спорт, 13:34
Посол США заявил, что Россия выстраивает политику «на 100 лет вперед» Политика, 13:28
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Тухель раскритиковали церемонию жеребьевки ЧМ-2026 Спорт, 13:21
«Проза, тонкая, смешная, умная»: Водолазкин назвал любимую книгу
РАДИО
 Общество, 13:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Разрыв в $100 млрд. Почему бюджет США недополучил денег от тарифов ТрампаПодписка на РБК, 13:13
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Звонарева в 41 год вышла в финал крупного турнира ITF Спорт, 12:59
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
В Европе сравнили политику Трампа по Украине с американскими горками Политика, 12:45
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Минобороны сообщило о 366 сбитых дронах за сутки Политика, 12:35