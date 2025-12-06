В Европе сравнили политику Трампа по Украине с американскими горками
Резкие повороты в политике Белого дома заставляют ЕС чувствовать себя в жестком режиме неопределенности, Европа готовится к очередному «резкому повороту в американских горках», пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.
Агентство сообщило, что в новой Стратегии нацбезопасности США дали четкий сигнал для Европы о риске быть «сметенной», если та не изменит свою политику, тогда как, по словам британского премьера Кира Стармера, союзники надеялись, что Украина «в лучшем положении» и что США движутся к более жесткому курсу, вводя санкции против энергокомпаний России.
Дипломаты ЕС все чаще говорят, что координировать позицию Трампа по Украине — все равно что сидеть в вагоне на американских горках — каждые несколько секунд направление меняется.
В Белом доме Европу также раскритиковали за «нереалистичные ожидания» и «недостаток уверенности в себе» в вопросах России.
На закрытом звонке европейских лидеров, по данным Der Spiegel, французский президент Эмманюэль Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину, а канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Вашингтон в том, что он «играет в игры» и отдельно заявил, что ЕС не отдаст США замороженные российские активы, которые Европа планирует использовать для поддержки Киева.
Макрон опроверг эти сведения.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили