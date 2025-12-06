В Европе сравнили политику Трампа по Украине с американскими горками

Дональд Трамп (Фото: Pete Marovich / Getty Images)

Резкие повороты в политике Белого дома заставляют ЕС чувствовать себя в жестком режиме неопределенности, Европа готовится к очередному «резкому повороту в американских горках», пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Агентство сообщило, что в новой Стратегии нацбезопасности США дали четкий сигнал для Европы о риске быть «сметенной», если та не изменит свою политику, тогда как, по словам британского премьера Кира Стармера, союзники надеялись, что Украина «в лучшем положении» и что США движутся к более жесткому курсу, вводя санкции против энергокомпаний России.

Дипломаты ЕС все чаще говорят, что координировать позицию Трампа по Украине — все равно что сидеть в вагоне на американских горках — каждые несколько секунд направление меняется.

В Белом доме Европу также раскритиковали за «нереалистичные ожидания» и «недостаток уверенности в себе» в вопросах России.

На закрытом звонке европейских лидеров, по данным Der Spiegel, французский президент Эмманюэль Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину, а канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Вашингтон в том, что он «играет в игры» и отдельно заявил, что ЕС не отдаст США замороженные российские активы, которые Европа планирует использовать для поддержки Киева.

Макрон опроверг эти сведения.