Политика⁠,
0

Посол США заявил, что Россия выстраивает политику «на 100 лет вперед»

Томас Баррак
Томас Баррак (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Россия выстраивает политику на сто лет вперед, заявил посол США в Турции Томас Баррак. Видео выступления опубликовано на сайте Milken Institute.

«Мы имеем дело с китайцами, которые смотрят на перспективу в 50 лет. Мы имеем дело с русскими, которые смотрят на перспективу в 100 лет. Мы имеем дело с власть имущими во всех странах, которые имеют долгосрочные планы, прогресс и технологии», — сказал Баррак.

По мнению Баррака, европейские страны не хотят, чтобы Турция обладала лучшим вооружением, «потому что они опасаются того, что происходит в России». «Это безумие», — уверен посол.

В Европе сравнили политику Трампа по Украине с американскими горками
Политика
Дональд Трамп

Баррак также сообщил, что Турция собирается отказаться от российских систем противоракетной обороны С-400, чтобы вместо них начать закупать американские истребители F-35.

Софья Полковникова
Россия стратегия Турция
