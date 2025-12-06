Посол США заявил, что Россия выстраивает политику «на 100 лет вперед»
Россия выстраивает политику на сто лет вперед, заявил посол США в Турции Томас Баррак. Видео выступления опубликовано на сайте Milken Institute.
«Мы имеем дело с китайцами, которые смотрят на перспективу в 50 лет. Мы имеем дело с русскими, которые смотрят на перспективу в 100 лет. Мы имеем дело с власть имущими во всех странах, которые имеют долгосрочные планы, прогресс и технологии», — сказал Баррак.
По мнению Баррака, европейские страны не хотят, чтобы Турция обладала лучшим вооружением, «потому что они опасаются того, что происходит в России». «Это безумие», — уверен посол.
Баррак также сообщил, что Турция собирается отказаться от российских систем противоракетной обороны С-400, чтобы вместо них начать закупать американские истребители F-35.
