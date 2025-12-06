Звонарева в 41 год вышла в финал крупного турнира ITF
Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарева вышла в финал турнира ITF категории W100 в Дубае (ОАЭ).
В 1/2 финала 41-летняя россиянка обыграла 16-летнюю британку Мику Стойсавлевич, 342-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.
В решающем матче соперницей Звонаревой станет хорватка Петра Марчинко (103-й номер рейтинга WTA) или китаянка Гао Синьюй (175).
Позднее в субботу Звонарева еще сыграет полуфинал в парном разряде, она выступает вместе с 17-летней россиянкой Радой Золотаревой.
До турнира в Дубае Звонарева не выходила на корт с прошлого года, когда она выступила в парном и смешанном разрядах на «Ролан Гаррос». В одиночке она последний раз играла в мае 2024-го в квалификации турнира WTA в Страсбурге.
Среди титулов Звонаревой пять побед на турнирах «Большого шлема» (три в парном разряде и две в миксте), бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночке и победа на Итоговом турнире WTA в парах (2023).
Призовой фонд турнира в Дубае составляет $100 тыс., W100 — самая престижная категория турниров ITF (уровень ниже турниров WTA и WTA125).
