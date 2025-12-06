 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,93 x 3,65 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,92 x 50 2 1,92 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,2 x 3,1 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,25 x 6 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,28 x 5,8 2 10 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4 x 4,4 2 1,79 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,4 x 4,1 2 1,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Звонарева в 41 год вышла в финал крупного турнира ITF

Бывшая вторая ракетка мира победила в полуфинале в Дубае 16-летнюю британку Мику Стойсавлевич
Вера Звонарева
Вера Звонарева (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарева вышла в финал турнира ITF категории W100 в Дубае (ОАЭ).

В 1/2 финала 41-летняя россиянка обыграла 16-летнюю британку Мику Стойсавлевич, 342-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.

В решающем матче соперницей Звонаревой станет хорватка Петра Марчинко (103-й номер рейтинга WTA) или китаянка Гао Синьюй (175).

Позднее в субботу Звонарева еще сыграет полуфинал в парном разряде, она выступает вместе с 17-летней россиянкой Радой Золотаревой.

До турнира в Дубае Звонарева не выходила на корт с прошлого года, когда она выступила в парном и смешанном разрядах на «Ролан Гаррос». В одиночке она последний раз играла в мае 2024-го в квалификации турнира WTA в Страсбурге.

Среди титулов Звонаревой пять побед на турнирах «Большого шлема» (три в парном разряде и две в миксте), бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночке и победа на Итоговом турнире WTA в парах (2023).

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $100 тыс., W100 — самая престижная категория турниров ITF (уровень ниже турниров WTA и WTA125).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Вера Звонарева
Материалы по теме
Звонарева вышла в 1/4 финала турнира ITF после полуторагодового перерыва
Спорт
Кто из теннисистов отказался выступать за Россию после февраля 2022 года
Спорт
Надаль потренировался с 18-летней российской теннисисткой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 13:22 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 13:22
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
На восстановление и помощь Курской области за 2 года выделили Р220 млрд Политика, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Клуб КХЛ уволил тренера после шести поражений в семи последних матчах Спорт, 13:34
Посол США заявил, что Россия выстраивает политику «на 100 лет вперед» Политика, 13:28
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Тухель раскритиковали церемонию жеребьевки ЧМ-2026 Спорт, 13:21
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
«Проза, тонкая, смешная, умная»: Водолазкин назвал любимую книгу
РАДИО
 Общество, 13:15
Разрыв в $100 млрд. Почему бюджет США недополучил денег от тарифов ТрампаПодписка на РБК, 13:13
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Звонарева в 41 год вышла в финал крупного турнира ITF Спорт, 12:59
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
В Европе сравнили политику Трампа по Украине с американскими горками Политика, 12:45
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41