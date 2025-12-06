Клуб КХЛ уволил тренера после шести поражений в семи последних матчах

«Адмирал» уволил Тамбиева после шести поражений в семи последних матчах

Леонид Тамбиев покинул «Адмирал», который возглавлял с 2021 года

Леонид Тамбиев (Фото: телеграм-канал ХК «Адмирал»)

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев уволен со своего поста. Об этом сообщила пресс-служба владивостокского клуба КХЛ.

«Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин.

«Адмирал» 6 декабря проиграл дома ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3. У команды уже шесть поражений в семи последних матчах.

«Адмирал» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 32 матчах.

Тамбиеву 55 лет, «Адмирал» он возглавлял с 2021 года. Команда под его руководством дважды выходила в плей-офф, в сезоне 2022/23 проиграла в 1/4 финала, в сезоне 2024/25 — в 1/8 финала.