Клуб КХЛ уволил тренера после шести поражений в семи последних матчах
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев уволен со своего поста. Об этом сообщила пресс-служба владивостокского клуба КХЛ.
«Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды», — говорится в сообщении.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин.
«Адмирал» 6 декабря проиграл дома ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3. У команды уже шесть поражений в семи последних матчах.
«Адмирал» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 32 матчах.
Тамбиеву 55 лет, «Адмирал» он возглавлял с 2021 года. Команда под его руководством дважды выходила в плей-офф, в сезоне 2022/23 проиграла в 1/4 финала, в сезоне 2024/25 — в 1/8 финала.
