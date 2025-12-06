Тухель раскритиковали церемонию жеребьевки ЧМ-2026
Главному тренеру сборной Англии по футболу Томасу Тухелю не понравилась церемония жеребьевки группового турнира чемпионата мира 2026 года.
«Мне церемония не нравится, мы могли бы обойтись и без всего этого. Мне это не нужно. Но, конечно, это огромная сцена и грандиозное развлечение. Я прекрасно понимаю, что сегодня в футболе главное не то, что находится глубоко внутри», — цитирует Тухеля Goal.
Церемония длилась больше двух часов. Было несколько музыкальных номеров, кроме того, глава ФИФА Джанни Инфантино наградил президента США Дональда Трампа премией мира от ФИФА.
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен ранее назвал прошедшую церемонию жеребьевки «шоу уродов».
Сборная Англии сыграет на турнире в группе L c Хорватией, Ганой и Панамой.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили