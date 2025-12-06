 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Тухель раскритиковали церемонию жеребьевки ЧМ-2026

Сюжет
ЧМ-2026
Главный тренер сборной Англии считает, что можно было обойтись без многочисленных элементов шоу
Томас Тухель
Томас Тухель (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Главному тренеру сборной Англии по футболу Томасу Тухелю не понравилась церемония жеребьевки группового турнира чемпионата мира 2026 года.

«Мне церемония не нравится, мы могли бы обойтись и без всего этого. Мне это не нужно. Но, конечно, это огромная сцена и грандиозное развлечение. Я прекрасно понимаю, что сегодня в футболе главное не то, что находится глубоко внутри», — цитирует Тухеля Goal.

Церемония длилась больше двух часов. Было несколько музыкальных номеров, кроме того, глава ФИФА Джанни Инфантино наградил президента США Дональда Трампа премией мира от ФИФА.

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен ранее назвал прошедшую церемонию жеребьевки «шоу уродов».

Сборная Англии сыграет на турнире в группе L c Хорватией, Ганой и Панамой.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 Томас Тухель сборная Англии по футболу
