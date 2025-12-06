 Перейти к основному контенту
«Проза, тонкая, смешная, умная»: Водолазкин назвал любимую книгу

Фрагменты из этой книги в его исполнении
Евгений Водолазкин назвал любимую книгу
Радио РБК
Евгений Водолазкин
Евгений Водолазкин (Фото: Валентин Антонов / ТАСС)

Писатель Евгений Водолазкин поделился с РБК, что вечерами читает вместе с женой роман Саши Соколова «Палисандрия». По словам Водолазкина, он заочно знаком с Соколовым.

Постмодернистский роман «Палисандрия» писателя русского зарубежья Саши Соколова вышел в 1985 году. Произведение называют «Лолитой наоборот». По сюжету, главный герой Палисандр — внучатый племянник Лаврентия Берии и внук Григория Распутина — описывает свою жизнь на фоне фантастического переосмысления советской реальности.

Победителем «Большой книги» стал роман о неспособном забывать
Общество
Евгений Водолазкин

«Это замечательная вещь. Она уже начинается прекрасно. «Клевёт он клеветами», «Мой дядя в порядке отчаяния» и так далее. Это удивительная проза, тонкая, смешная, умная», — отзывается о книге Водолазкин.

Фрагмент книги

«Радость моя, если умру от невзгод, сумасшествия и печали, если до срока, определенного мне судьбой, не нагляжусь на тебя, если не нарадуюсь ветхим мельницам, живущим на изумрудных полынных холмах, если не напьюсь прозрачной воды из вечных рук твоих, если не успею пройти до конца, если не расскажу всего, что хотел рассказать о тебе, о себе, если однажды умру не простясь — прости».

Евгений Водолазкин — российский писатель и доктор филологии. Он автор романов-бестселлеров «Лавр», «Соловьев и Ларионов», «Авиатор» и «Брисбен». 20 ноября в прокат вышла экранизация «Авиатора», режиссером выступил Егор Михалков-Кончаловский.

Элина Тихонова, Александр Корчуганов
Евгений Водолазкин Саша Соколов книги литература Радио РБК
