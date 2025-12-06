 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о 366 сбитых дронах за сутки

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили 366 беспилотников самолетного типа и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Средства ПВО сбили за ночь над Россией 116 дронов
Политика

В ночь на 16 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили 116 беспилотников самолетного типа над различными регионами страны.

Наибольшее количество дронов уничтожено над Рязанской (29), Воронежской (27), Брянской (23) и Белгородской (21) областями. В Тверской области перехватили шесть аппаратов, в Курской и Липецкой — по три, еще два сбили над Тамбовской областью и по одному — над Орловской и Тульской областями.

Всего за время военной операции военные уничтожили свыше 100 тыс. беспилотников, подсчитало Минобороны.

