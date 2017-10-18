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Закрыли за консервы
Газета № 177 (2674) (1810) Политика, 17 окт, 09:00
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Закрыли за консервы
По делу о некачественных пайках для Росгвардии и Минобороны прошли первые аресты
Арестованы первые подозреваемые в мошенничестве при поставке пайков для Росгвардии и Минобороны — совладелец Барышского мясокомбината Михаил Лакшин, владельцы Барышского консервного завода и компании ОПК
Генеральный директор — владелец 100% компании ОПК Дмитрий Атрощенко и владелец 74% акций Барышского мясокомбината Михаил Лакшин (слева направо) (Фото: предоставлено РБК)

В пятницу, 13-го

В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при поставках пайков для Минобороны и Росгвардии арестованы три человека, рассказал РБК источник, близкий к Минобороны, и подтвердил источник, близкий к МВД. Арестованные — совладелец Барышского мясокомбината (БМК) Михаил Лакшин с долей 74%, директор и владелец Барышского консервного завода Михаил Родников, а также гендиректор и владелец компании ОПК​ Дмитрий Атрощенко.​ Все были задержаны в пятницу, 13 октября, а на следующий день Тверской райсуд Москвы их арестовал, сообщили собеседники РБК. В Тверском суде подтвердили факт ареста фигурантов дела.

​Сейчас арестованные по ходатайству следователя находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) №1 на ул. Петровка, 38, в Москве. «Они проходят по уголовному делу в статусе обвиняемых. В ИВС они будут находиться десять суток, затем их переведут в СИЗО», — сообщил близкий к МВД собеседник издания.

МВД возбудило дело из-за хищений при поставках пайков для Росгвардии
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Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 27 сентября. По версии следствия, мошенничество совершено по предварительному сговору группой лиц более десяти человек. Дело состоит из двух эпизодов. Первый касается мошенничества при поставке пайков для Росгвардии: в период с февраля по декабрь 2015 года, завысив стоимость пайков, подозреваемые предположительно похитили бюджетные средства на сумму не менее 98 млн руб. Во втором случае речь идет о мошенничестве при поставках пайков для Минобороны на сумму не менее 122 млн руб.

Основанием для возбуждения дела стали проверки Главной военной прокуратурой произведенных Барышским мясокомбинатом пайков, поставленных в Росгвардию и Минобороны. Они показали, что часть данной продукции «в пищу не пригодна». Проверки проводил первый заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин, который в августе этого года ушел на пенсию по выслуге лет.

Действующие лица

Помимо 42-летнего Михаила Лакшина долю в уставном капитале БМК имеет подконтрольная Минобороны компания «Военторг» (26%), следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». Как предполагает следствие, он имеет отношение к компании «Оборонпродкомплект», которая в рамках контракта с МВД на сумму 680 млн руб. поставила Росгвардии свыше 1 млн пайков, рассказал источник РБК, близкий к МВД. Лакшин является генеральным директором и владельцем еще двух компаний — Vertikal-L (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом) и «Агросоюз «Любава» (оптовая торговля мясом и мясными продуктами), еще у него 50% Тейковской швейной фабрики.

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46-летний Дмитрий Атрощенко согласно «СПАРК-Интерфаксу» — генеральный директор и владелец 100% компании ОПК, в прошлом «Оборонпродкомплекта», который поставлял по контракту с МВД пайки для внутренних войск, указывал 17 июля руководитель общественной организации «Гражданский контроль государственных закупок» Дмитрий Доброштан в письме на имя директора ФСБ Александра Бортникова (есть у РБК). Согласно «СПАРК-Интерфаксу» «Оборонпродкомплектом» владеет 71-летняя Людмила Савельевна Атрощенко — по словам источника РБК, близкого к МВД, это мать Дмитрия Атрощенко. Компания лишь сменила вывеску, писал Доброштан в письме к Бортникову.

«При этом инфраструктура, производство комплектующих на Барышском мясокомбинате и устанавливаемые оперативным путем работники остались прежними», — отмечал руководитель организации.

Сам «Оборонпродкомплект» находится в процессе ликвидации. ОПК же, по данным «СПАРК-Интерфакса», занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами. Чистая прибыль компании по итогам 2016 года составила 21 тыс. руб., следует из базы данных. Дмитрий Атрощенко также является гендиректором и владельцем 50% акций компании «Военснаб» (торгует машинами и оборудованием) и Мценского мясоперерабатывающего комбината.

Изъятые документы компаний БМК и ОПК (Фото: предоставлено РБК)

40-летний Михаил Родников, в разговоре с РБК называвший себя представителем Барышского мясокомбината, является владельцем 100% акций Барышского консервного завода, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль завода по итогам 2016 года составила всего 8 тыс. руб.

Оба предприятия — и БМК, и Барышский консервный завод —  зарегистрированы по одному и тому же адресу: Ульяновская обл., Барышский район, пос. Лесная Дача, ул. Центральная, 28.

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Родников владеет еще компанией BMF, производящей спецодежду, указано в «СПАРК-Интерфаксе». Согласно годовому отчету компании, ее чистая прибыль по итогам 2016 года составила 2,1 млн руб. Кроме того, Родников является совладельцем (9%) компании с точно таким же названием, но зарегистрированной в Санкт-Петербурге (ул. Репищева, 14, лит. Щ). Компания также производила спецодежду (для ФСО, МВД, «Газпрома»), но сейчас находится в процессе ликвидации. BMF, зарегистрированной в Санкт-Петербурге, владеют, как говорит источник, близкий к МВД, брат арестованного Михаила Лакшина — Олег Лакшин (82%) и британская компания Hawkins Engineering Services Ltd (9%), зарегистрированная в Лондоне. Чистая прибыль BMF по итогам 2016 года составила 12,5 млн руб.​

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Минобороны , арест , Росгвардия , пайки
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