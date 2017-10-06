Инвесторы бьются за металл

В акции каких компаний стоит вкладываться в четвертом квартале

Эксперты ждут роста российского рынка акций в последнем квартале 2017 года. Вложения в какие секторы и акции отдельных компаний могут принести наибольшую прибыль, а от каких бумаг лучше держаться в стороне, рассказали эксперты

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Инвестиции в российский фондовый рынок в третьем квартале 2017 года оказались самым выгодным вариантом вложения среди нескольких типов активов, ежеквартально анализируемых РБК по уровню доходности. Индекс ММВБ, отражающий динамику рынка акций (рассчитывается на основе котировок 50 наиболее ликвидных бумаг крупнейших и динамично развивающихся российских компаний), за три месяца вырос более чем на 9%, и эксперты говорят, что тенденция может сохраниться.

«Мы считаем, что в октябре и в целом в четвертом квартале может продолжиться рост российского фондового рынка, индекс ММВБ до конца года прибавит порядка 5%», — говорит начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов. По его словам, у рынка есть потенциал дальнейшего роста, потому что отечественные индексы сильно отстали в этом году от динамики фондового индекса развивающихся стран MSCI EM (за три квартала он вырос на 24%, а индекс ММВБ за это время снизился на 7%). Во-вторых, на фоне наблюдавшегося роста цены на нефть (цена Brent увеличилась на 20% за квартал, до $57,5 за баррель) должна улучшиться ситуация с прибылями российских компаний, а это повышает привлекательность инвестиций в них, говорит аналитик. В-третьих, дисконт российских акций по сравнению с аналогами из развивающихся рынков усилился, средний показатель отношения стоимости компании к прибыли (P/E, чем больше показатель, тем более дорого сейчас оценена компания) по России сейчас колеблется в районе 8, а, например, у Бразилии он выше 20, отмечает эксперт.

Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич ожидает роста индекса ММВБ за квартал в пределах 5–7%. «Этому будет способствовать стабильная ситуация на рынке энергоносителей. Однако такого роста цен на нефть, как мы видели в третьем квартале, уже не будет, в результате чего итоговый рост рынка будет меньше, чем кварталом ранее», — полагает он. Ожидает сохранения спроса на российские акции и аналитик УК «Альфа-Капитал» Артем Копылов. Иностранные инвесторы вложили в фонды, инвестирующие в российские компании, $172 млн за последнюю неделю сентября (по данным Emerging Portfolio Fund Research), что говорит об увеличении интереса к российскому фондовому рынку в целом, полагает эксперт.

Но акции разных эмитентов из разных отраслей экономики в течение квартала показывали очень несхожую динамику. Например, в третьем квартале индекс акций телекоммуникационных компаний (рассчитывается Московской биржей) показал себя лучше остальных и вырос за три месяца более чем на 13%, индекс металлов и добычи увеличился на 10,7%, а индекс компаний машиностроения снизился на 1,2%.

В каждом из секторов были свои факторы влияния. Например, рост фондового индекса металлов и добычи обусловлен их подорожанием на мировом рынке (цинк +33%, никель +18%, алюминий +14%, медь +16% за квартал), поясняет Артем Копылов. Индекс телекоммуникаций вырос за счет хорошей отчетности большинства компаний сотовой связи за второй квартал и на ожидании высоких дивидендов в третьем квартале, а индекс машиностроения снизился за счет низких продаж автомобильной продукции на российском рынке. Например, до кризиса месячные продажи автомобилей в России составляли около 250 тыс. штук, сейчас эта цифра колеблется около 130 тыс. в месяц, говорит он.

РБК опросил аналитиков инвестиционных компаний и выяснил, какие отрасли и отдельные акции будут наиболее привлекательными для инвесторов в четвертом квартале 2017 года.

Привлекательные металлы

Среди самых потенциально привлекательных инвестиций на фондовом рынке в четвертом квартале опрошенные РБК эксперты называют акции металлургических компаний. «Сектор «металлы и добыча» может вновь оказаться одним из лидеров и показать динамику лучше рынка в четвертом квартале, особенно компании, связанные с цветной металлургией. Это обусловлено благоприятной конъюнктурой почти на всех рынках металлов», — говорит биржевой советник ИК «Велес Капитал» Виктор Шастин.

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«Металлургические компании поддержит ситуация на рынке металлов, где мы не исключаем восходящей динамики, что позволит компаниям улучшить свои показатели и, соответственно, будет позитивно воспринято инвесторами», — согласен Богдан Зварич. Артем Копылов прогнозирует дальнейший рост спроса на промышленные металлы до конца 2017 года на фоне увеличения производственной активности в Европе, США и Китае.

В секторе «металлы и добыча» Виктор Шастин выделяет акции «Русала» (бумаги United Company RUSAL на Московской бирже за третий квартал взлетели на 49%) и «Распадской» (+35,7% в третьем квартале). У «Русала» на балансе существенная доля в ГМК «Норильский никель», который также неплохо растет (+23% за третий квартал), кроме того, благоприятная конъюнктура на рынке алюминия обеспечивает впечатляющие темпы роста цен на акции, отмечает эксперт. «Распадская» же за последний год феноменально улучшила свое финансовое положение, здесь в разы уменьшили чистый долг и довели его отношение к EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. — РБК) до комфортного уровня около 1,5. Прогнозы компании на 2018 год вполне оптимистичные. «Ну и вишенка на торте — это возможные дивиденды за текущий год, этот фактор может стать очень серьезным драйвером», — говорит он.

Также эксперт называет в качестве интересных бумаги Магнитогорского металлургического комбината (+29,8% за третий квартал), который увеличил долю акций в свободном обращении до 15% (в сентябре сообщалось, что структура основного бенефициара ММК Виктора Рашникова продала 3%), и теперь акции могут быть включены в международный индекс MSCI Russia в ноябре. А это традиционно сильный фактор роста, поскольку ряд международных фондов формирует свои портфели, исходя из структуры данного индекса.

Сергей Суверов предлагает обратить внимание на бумаги «Норильского никеля» — росту цен благоприятствуют хорошая конъюнктура на рынке промышленных металлов, а также высокая дивидендная доходность компании в районе 9%. В фаворитах также может быть «Русал», поскольку цены на алюминий близки к трехлетним максимумам, полагает он.

Артем Копылов тоже рекомендует акции «Норильского никеля», которые могут вырасти за счет дальнейшего роста цен на никель и увеличения производства нержавеющей стали в Китае, а вот от инвестиций в бумаги «Мечела» (+9,3% за третий квартал) он предлагает воздержаться, поскольку финансовые показатели компании очень чувствительны к ценам на уголь, которые весьма нестабильны.

Нефтегаз — за и против

Относительно инвестиций в нефтегазовые компании, на которые приходится большая часть капитализации российского рынка, аналитики расходятся во мнении. «Нефтяные акции могут быть хуже рынка на фоне возможной коррекции вниз цен на нефть», — говорит Сергей Суверов. Богдан Зварич также считает, что нефтегазовый сектор в четвертом квартале может показать более слабую динамику, чем рынок в целом.

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Артем Копылов придерживается другой точки зрения. «По нашему мнению, отраслевой индекс нефти и газа имеет перспективы роста, если цена на нефть сможет закрепиться выше $55 марки Brent до конца года (сейчас держится выше $56. — РБК). Сокращение предложения нефти на рынке из-за ураганов (например, «Харви» в августе нарушил работу нефтяных компаний в Техасе, а также осложнил поставки нефти в США из-за рубежа. — РБК) и сделки ОПЕК+ (в конце 2016 года картель и некоторые не входящие в него страны заключили соглашение о сокращении добычи, оно действует и сейчас. — РБК) укрепили цены на нефть», — отмечает эксперт.

Кроме того, напоминает он, недавно авторитетное рейтинговое агентство S&P Global Platts обновило рейтинг международных энергетических компаний. «В него попали и российские компании, заняв высокие позиции в рейтинге («Газпром» — 1-е место, ЛУКОЙЛ — 6-е, «Транснефть» — 14-е, «Роснефть» — 22-е), что говорит о хороших финансовых показателях компаний», — считает аналитик.

«Мы бы порекомендовали внимательно присмотреться к акциям «Газпрома» (рост на 3,1% за третий квартал. — РБК) в качестве тактической идеи. Несмотря на высокие финансовые показатели и высокие рейтинги, акции торгуются на исторических минимумах», — говорит Копылов. Виктор Шастин не верит в большие перспективы нефтегазовых бумаг в ближайший квартал, но «Газпром» неплохо смотрится и в целом дешев. «Наверное, его можно брать», — считает он.

Если есть желание инвестировать именно в нефтегазовые компании, то с точки зрения технического анализа (прогнозирование на основе закономерностей изменений цен в прошлом) хорошо выглядят бумаги «Роснефти» и ЛУКОЙЛа (динамика за квартал -1,3 и +6,7%), полагает Зварич. «А насчет «Газпрома» я бы поостерегся, бумага не показывает в последнее время какой-либо уверенной динамики», — говорит он.

Финансовый сектор: Сбербанк в фаворитах

Мнения относительно перспектив акций финансового сектора (рост индекса «Банков и финансов» Московской биржи за квартал составил 8,9%) расходятся. «Что касается банковского сектора, то он продолжит получать «дивиденды» от снижения стоимости фондирования (снижения ключевой ставки ЦБ с 10,0 до 8,5% годовых с начала года в несколько этапов и снижения средних ставок по вкладам, исходя из статистики ЦБ, примерно на 1,2 процентного пункта за этот же период. — РБК)», — говорит Зварич. Также он надеется на улучшение экономической ситуации и начало цикла роста реальных доходов населения, на фоне чего может улучшиться ситуация с просроченной задолженностью, и это будет положительным фактором для банков.

У Виктора Шастина другая точка зрения на инвестиции в финансовый сектор. «В четвертом квартале, на мой взгляд, не стоит покупать компании финансового сектора. Даже Максим Орешкин (глава Минэкономразвития. — РБК) открыто говорит о том, что в условиях низкой инфляции (снизилась до 3,3% в годовом исчислении. — РБК) быстро обнажились проблемы банковского сектора», — говорит он. Орешкин ранее заявлял, что при низкой инфляции все «грехи» банков «вылезают наружу».

Тем не менее большинство аналитиков склоняются в пользу инвестиций в акции Сбербанка (обыкновенные выросли за третий квартал на 32,1%, привилегированные — на 29,4%). Банк увеличивает прибыль как за счет притока клиентов из банков-конкурентов, так и за счет извлечения выгоды от своего доминирующего положения на рынке, отмечает Артем Копылов.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Богдан Зварич полагает, что можно обратить внимание и на акции ВТБ (-3,8% за квартал), чья цена существенно отставала от акций Сбербанка, и, «возможно, в четвертом квартале акции ВТВ будут догонять». Остальные бумаги сектора обладают не очень высокой ликвидностью и не очень интересны, считает он.

Другие секторы

Богдан Зварич полагает, что динамика акций компаний розничной торговли (индекс потребительских товаров и торговли Московской биржи в третьем квартале вырос на 9,5%) может оказаться лучше рынка. «В четвертом квартале возможен рост потребления, как за счет собственных средств населения, так и за счет роста привлекательности кредитных продуктов банков, происходящего на фоне снижения ставок», — говорит он. «В потребительском секторе есть отдельные идеи, можем увидеть новые сделки M&A в этом секторе», — добавляет Шастин. По его мнению, по-прежнему хорошую динамику могут показать акции «Дикси» (рост в третьем квартале составил 57,4%), а также бумаги «Детского мира» (выросли на 9,3% за квартал). По словам Зварича, также можно обратить внимание на акции «Ленты» (рост на 3,3% за квартал), которая в последнее время демонстрировала активную экспансию, и «это скоро должно начать давать свои плоды».

Также позитивную динамику могут показать бумаги химического сектора (индекс химического производства Московской биржи в третьем квартале вырос на 7,9%). Шастин не исключает некоторого ослабления курса рубля в четвертом квартале, и на этом факторе «могут воспрять духом компании — производители удобрений (из-за роста выручки в рублевом выражении. — РБК), соответственно, сектор химического производства может быть лучше рынка в четвертом квартале». В индекс химического производства Московской биржи входят акции таких производителей удобрений, как «Уралкалий», «ФосАгро» и «Акрон» (+10,5%, +1% и +9,1% за квартал соответственно).

Хуже рынка по итогам квартала могут оказаться секторы телекоммуникационных компаний и транспорта (соответствующие отраслевые индексы в третьем квартале выросли на 13,3 и на 1,5% соответственно), полагает Зварич. «На мой взгляд, после существенного роста в третьем квартале в секторе телекомов может пройти волна фиксации прибыли», — говорит он. Не очень хорошим знаком может служить выход иностранных инвесторов из некоторых российских телекоммуникационных активов (Telia продала часть принадлежащих ей акций «МегаФона»), да и с точки зрения техничеcкого анализа коррекция назрела, полагает аналитик. «Что же касается транспортного сектора, то я не вижу существенных драйверов роста для него. Нет интересных бумаг, и ликвидность там невысокая. Скорее всего, сектор закончит квартал ростом, который уложится в 2–3%», — отмечает эксперт.