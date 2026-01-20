Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

На фоне отказа стран ЕС от импорта российского газа поставки американского СПГ в Европу значительно возросли, что создает энергетическую зависимость ЕС от США. Это чревато рисками, особенно на фоне ухудшения отношений ЕС с Трампом

Фото: John McAdorey / Shutterstock

Европа уже импортирует четверть своего газа из США, и эта цифра может возрасти по мере введения полного запрета на импорт российского газа в ЕС, следует из данных исследования Института экономики энергетики и финансового анализа, предоставленных изданию Politico.

Ведущий аналитик по энергетике в Институте экономики энергетики и финансового анализа Ана Мария Яллер-Макаревич считает, что растущая зависимость ЕС от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США «создала потенциально новую геополитическую зависимость, чреватую высоким риском». По ее словам, чрезмерная зависимость от американского газа противоречит политике ЕС, направленной на повышение энергетической безопасности за счет диверсификации, снижения спроса и увеличения доли возобновляемых источников энергии.

Некоторые дипломаты ЕС считают, что США могут использовать сложившуюся энергетическую зависимость ЕС для реализации своих внешнеполитических целей, передает Politico. Рост зависимости от газа из США происходит на фоне разногласий европейских стран с внешней политикой президента США Дональда Трампа, направленной на приобретение Гренландии, отмечает издание.

Высокопоставленный дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным, заявил изданию, что, хотя, помимо США, в мире существуют и другие источники газа, риск прекращения Вашингтоном поставок после гипотетического вторжения в Гренландию следует принимать во внимание. При этом он выразил надежду, что такого развития событий удастся избежать.

После начала конфликта России с Украиной в феврале 2022 года ЕС предпринял меры, чтобы отказаться от российского природного газа, который в 2021 году составлял 50% от общего объема импорта, а сейчас, по данным базирующегося в Брюсселе экономического аналитического центра Bruegel, — всего 12%. Добиться этого удалось в основном за счет замещения российского трубопроводного газа на СПГ из США, которые тогда рассматривались как надежный партнер. Сегодня доля Соединенных Штатов в газовом импорте ЕС достигла примерно 27%, хотя в 2021 году составляла лишь 5%.

«Если у нас хватит смелости сохранять спокойствие и продолжать делать выгодные инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, мы настолько сократим спрос на газ в ЕС, что уменьшим нашу зависимость от американского СПГ, даже полностью отказавшись от российского газа», — заявил депутат Европарламента от Социалистической партии Томас Пеллерин-Карлин, передает Politico. По его мнению, Трамп вряд ли будет использовать поставки СПГ в ЕС в качестве оружия, поскольку это подорвет интересы ключевых спонсоров Трампа в американской индустрии СПГ, которые ищут новых покупателей.

Несмотря на обязательства по декарбонизации, Европа по-прежнему на четверть зависит от природного газа, используемого в энергетике, промышленности и для отопления. Высокие внутренние цены на энергоносители делают отказ от сравнительно дешевого американского СПГ экономически трудным, даже несмотря на риски в двусторонних отношениях, пишет издание.

20 октября Совет ЕС утвердил план отказа от импорта газа из России. Мера будет реализована поэтапно: запрет должны были ввести с января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих соглашений. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025-го, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028-го. В начале декабря 2025 года совет и парламент Евросоюза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа.

Это решение — часть более масштабного плана ЕС RePowerEU, согласно которому объединение хочет полностью избавиться от зависимости от российского топлива. Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен в октябре пояснил, что решение ЕС отказаться от российского газа касается не только нынешней ситуации на Украине, но принимается и для будущего Европы.