Как США и мир изменились за год второго президентства Трампа

20 января исполняется год, как Дональд Трамп вновь стал президентом США. Чем, помимо тарифных войн, военных операций в Иране и Венесуэле и угроз присоединить Канаду и Гренландию, ознаменовался этот период — в материале РБК

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Какие конфликты урегулировал Трамп...

Президент США не устает напоминать, что «прекратил восемь войн» с момента своего возвращения в Овальный кабинет. В этот список он включает конфликты, причем не всегда военные, между Арменией и Азербайджаном, Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Израилем и ХАМАС, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией.

Пожалуй, главной своей заслугой президент считает октябрьское перемирие в секторе Газа. По его утверждению, Вашингтону удалось принести мир на Ближний Восток — причем впервые «за три тысячи лет». Однако, несмотря на формальное действие перемирия, столкновения в палестинском эксклаве продолжаются. Переход к политической фазе урегулирования также забуксовал. Наконец, Израиль публично выразил недовольство составом Совета мира под американским председательством, который должен будет осуществлять надзор за временным правительством в Газе. Предположительно, еврейское государство возражает против включения в орган представителей Турции и Катара, оказывавших поддержку ХАМАС.

Между тем свою главную внешнеполитическую амбицию, урегулирование конфликта на Украине, Трампу пока реализовать не удалось. Во время предвыборной кампании он заявлял, что положит конец войне еще до инаугурации и даже «за 24 часа» (позднее, впрочем, уточнил, что это было намеренное преувеличение). Сейчас американский президент признает, что конфликт оказался сложнее, чем он думал в ходе предвыборной гонки, и поочередно выражает недовольство то Москвой, то Киевом, обвиняя их в срыве мирных переговоров. Но в Белом доме не теряют оптимизма: с ноября американские эмиссары активно обсуждают мирный план со сторонами конфликта и с Европой. В январе постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что мирное соглашение «на пороге».

Трамп не скрывал желания получить Нобелевскую премию мира за свои миротворческие усилия. В последний год выдвижение президента США на награду стало своего рода дипломатическим ритуалом: его номинировали представители Израиля, Камбоджи, Пакистана, Руанды, Габона и Мальты. Однако премия досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. По словам Трампа, лауреат сообщила ему, что приняла награду в честь американского президента. «Это очень мило. Я не сказал, чтобы она отдала ее мне, — хотя, думаю, могла бы», — добавил он. Посещая Вашингтон в январе, Мачадо именно так и поступила — она подарила свою медаль президенту США. «Замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — поблагодарил ее Трамп в соцсети Truth Social. В Нобелевском комитете, впрочем, выпустили заявление, что даже после передачи медали именно первоначальный лауреат остается в истории как получатель премии.

…и какие конфликты начал

Свое решение передать награду Трампу Мачадо объяснила операцией, которую США провели в Венесуэле 3 января. Миссия получила кодовое название «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve). Американские военные нанесли удары по стратегическим объектам в Каракасе и других районах страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены спецназом и доставлены на десантный корабль Iwo Jima, а затем переправлены в Нью-Йорк, где по их делу стартовал судебный процесс.

Несмотря на предвыборное обещание Трампа не начинать «никаких новых войн», операция в Каракасе — далеко не единственная силовая акция его администрации. В июне Соединенные Штаты присоединились к израильским ударам по иранским ядерным объектам в Фордо и Натанзе, после чего выступили посредниками при заключении перемирия. Однако конфликт не был исчерпан, и с конца прошлого года в СМИ стали появляться сообщения, что Израиль рассматривает возможность новых ударов — из-за предполагаемого восстановления ядерной инфраструктуры Ирана.

В начале января нанести удар по Исламской Республике пригрозил и сам Трамп, правда, не из-за ядерной программы, а из-за силового подавления антиправительственных протестов, вспыхнувших в стране в конце декабря. Впрочем, 14 января он заявил, что убийства протестующих прекратились и потому «убедил себя» воздержаться от военных действий. Тем не менее на следующий день стало известно, что Пентагон распорядился перебросить на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln (из-за операции в Венесуэле у США не осталось авианосцев вблизи Ирана). Телеканал ABC также сообщил о переброске в регион дополнительных военных ресурсов, включая истребительные эскадрильи и наземные системы ПВО.

Какие еще операции проводили США при Трампе С марта по май 2025 года США совместно с Великобританией атаковали объекты сепаратистского йеменского движения «Ансар Аллах» (также известны как хуситы). Как стало впоследствии известно, администрация США обсуждала предстоящую операцию в чате в незащищенном мессенджера Signal, куда по ошибке добавили главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга.

Еще до проведения операции в Венесуэле США наносили удары по катерам в Карибском море, которые, по утверждению администрации Трампа, использовались наркокартелями для контрабанды. С начала сентября были проведены по меньшей мере 35 подобных операций в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 115 человек.

США также эпизодически наносят удары по объектам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Сомали, Ираке, Сирии и Нигерии.

Как изменились отношения США с союзниками

Как и в первый срок, американский президент снова начал торговые войны. В апреле 2025 года Трамп ввел масштабные пошлины против большинства стран мира, включая ближайших партнеров США. Особенно пострадали отношения с Канадой, чья экономика крайне зависима от американского рынка (на него приходится около 75% канадского экспорта). Одновременно с введением 25-процентных пошлин Трамп заявил о необходимости включить Канаду в состав США в качестве «51-го штата» — и позже не раз возвращался к этой идее. Экономическое давление вынудило Оттаву искать пути диверсификации импорта, в том числе за счет сближения с Китаем.

Торговые ограничения, сопряженные с политическим давлением, обострили и отношения с Европой. Идеологический конфликт обозначился после речи вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года, в которой он обвинил европейские страны в подавлении свободы слова и игнорировании главного, на его взгляд, вызова европейской безопасности — массовой миграции.

Эти оценки нашли отражение в Стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре. В документе утверждается, что Европе грозит «цивилизационное исчезновение» из-за мягкой миграционной политики, давления на оппозицию, падения рождаемости и размывания национальной идентичности. Если тенденции сохранятся, через 20 лет Европа может стать «неузнаваемой» и потеряет способность выполнять союзнические обязательства перед США, говорится в документе.

С января 2026 года Трамп вновь активизировал тему возможного присоединения Гренландии (автономной территории в составе Дании) к США. Идея приобрести остров возникла у республиканца еще во время первого срока, в 2019 году, однако тогда он получил отказ от датских властей. Вернувшись к этому вопросу после возвращения в Белый дом, Трамп сначала вновь предлагал покупку, а затем призывал гренландцев отделиться от Дании. Затем тема затихла и вновь появилась в публичном поле лишь в начале 2026 года. На этот раз Трамп заявил, что Дания не способна защитить остров от притязаний Китая и России, публично поставив под сомнение суверенитет королевства: «Тот факт, что они высадились там на лодке 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей».

В ответ на заявления Трампа восемь европейских государств — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия — направили своих военных в Гренландию для участия в учениях «Арктическая стойкость». Трамп объявил о введении против этой восьмерки 10-процентных дополнительных пошлин и пригрозил, что в случае продолжения сопротивления присоединению Гренландии к США тарифы с июня вырастут до 25%. Все восемь государств выпустили совместное заявление, предупредив, что тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и создают риск «опасной нисходящей спирали».

Президент Франции Эмманюэль Макрон также предложил задействовать инструмент ЕС по противодействию экономическому принуждению, который в объединении называют «торговой базукой». Германия, направившая на учения 13 солдат, вскоре после объявления американских мер вывела свой контингент с острова. Трамп не исключает, что ради присоединения Гренландии может пойти на военные меры: он обратился к премьер-министру Норвегии и заявил, что, поскольку так и не был удостоен Нобелевской премии, не чувствует «обязательства думать исключительно о мире».

Как администрация США изменила коммуникацию

Трамп еще в свой первый президентский срок отличался провокационным стилем общения с прессой. После его возвращения в Белый дом его манеру переняли и сотрудники администрации. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт во время брифингов не стесняется критиковать журналистов за их политические взгляды и демонстративно игнорировать вопросы неугодных изданий.

Скандальным эпизодом стал ее ответ корреспонденту HuffPost, спросившему, кто выбрал Венгрию местом проведения встречи Трампа с Владимиром Путиным (так и не состоявшейся). Левитт ответила: «Твоя мамка». Другие члены администрации не только не извинились за ее высказывание, но и подхватили эстафету. Например, в Пентагоне аналогично отреагировали на вопрос того же издания о галстуке, который министр обороны Пит Хегсет надел на встречу с Владимиром Зеленским и расцветка которого напомнила журналистам российский триколор. «Это твоя мама его купила — а это патриотический американский галстук, придурок», — заявил официальный представитель ведомства Шон Парнелл. Самому Хегсету и другим членам команды Трампа особенно полюбилась следующая фраза, которую они адресуют потенциальным противникам: Fuck around and find out (цензурный перевод — «Будешь вести себя безрассудно — пожалеешь об этом»).

Video

Белый дом также начал публиковать в соцсетях все более саркастичные видеоролики. За прошедший год особенно запомнился ролик о визите Трампа на саммит НАТО в Гааге, смонтированный под песню Usher с текстом Daddy’s home («Папочка вернулся»). 4 января в официальных аккаунтах администрации появилось видео, где кадры американских ударов по венесуэльским военным объектам сопровождались фрагментом выступления Мадуро, который обращался к Трампу со словами: «Приходи за мной, я буду ждать тебя здесь, в Мирафлоресе (резиденция президента Венесуэлы. — РБК)». А 16 января был опубликован клип, в котором Трамп танцует под вирусный трек Daddy Yankee «Gasolina» на фоне перечня американских штатов, где цена на бензин упала ниже $3 за галлон (около 3,8 литра). «Обещания даны — обещания сдержаны», — гласил титр в начале видео.

Как Трамп укрепляет федеральную исполнительную власть

Реализуя свою внутреннюю повестку, Трамп сделал основную ставку не на законодательную, а на исполнительную власть, что выразилось в рекордном использовании президентских указов. За первый год своего второго срока он подписал 228 таких распоряжений — это больше, чем за все четыре года его первого президентства (220). Для сравнения: за первые 12 месяцев у власти Джо Байден подписал 13 указов, Барак Обама — семь, Джордж Буш-младший — пять, а Билл Клинтон — 12. Трамп подписал 26 указов лишь за свой первый день в Овальном кабинете.

В то же время конгресс, где республиканцы формально сохраняют большинство в обеих палатах, был малопродуктивен: в 2025 году он принял лишь 38 законопроектов — рекордно низкий показатель. Однако Трампу удалось провести через конгресс свой программный законопроект — «Большой прекрасный билль», предусматривавший продление налоговых послаблений, введенных Трампом в 2018 году, и другие налоговые льготы, увеличение потолка госдолга на $5 трлн, а также выделение порядка $350 млрд на военные нужды и охрану границ США.

Ужесточение миграционной политики осуществляется администрацией Трампа в первую очередь с помощью президентских указов. Еще в день инаугурации президент подписал документ, объявивший чрезвычайную ситуацию на южной границе США. Были ужесточены правила въезда в страну, получения статуса беженца и гражданства, санкционированы масштабные рейды Иммиграционной и Таможенной службы (ICE) и организованы массовые депортации нелегальных мигрантов.

Действия федеральных властей вызвали протесты как у жителей, так и у властей штатов, контролируемых демократами. Вашингтон отвечал жесткой силой. В июне Трамп распорядился направить военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, вспыхнувших из-за рейдов ICE. В августе войска были отправлены в столичный округ Колумбия, а осенью планировалось развернуть Нацгвардию в Портленде (штат Орегон) и Чикаго (Иллинойс).

Однако суд встал на сторону демократов, постановив, что действия Трампа нарушают правовой принцип Posse Comitatus, который запрещает использовать Вооруженные силы США для обеспечения правопорядка внутри страны (Национальная гвардия рассматривается как резерв ВС США). Из-за юридических препятствий Белый дом был вынужден отозвать гвардейцев, однако Трамп продолжает угрожать демократам вводом войск в их штаты, ссылаясь на закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года. Этот закон позволяет президенту направлять армейские подразделения в штаты для подавления беспорядков, восстаний или противодействия местным властям, если те «не способны или не желают» поддерживать общественный порядок.

Как при Трампе менялась экономика США

Одним из центральных предвыборных обещаний Дональда Трампа было «сделать Америку снова доступной». Он утверждал, что его политика приведет к «взлету доходов населения, полному исчезновению инфляции, возвращению рабочих мест и беспрецедентному процветанию среднего класса».

На первых порах администрации действительно удалось замедлить рост цен, приблизившись к целевым 2%, установленным Федеральной резервной системой США. Однако этот прогресс перечеркнули масштабные импортные пошлины — издержки от новых тарифов легли на плечи потребителей. В результате к декабрю 2025 года годовая инфляция составила 2,7%.

Первый год второго срока также был отмечен высокой нестабильностью на фондовых рынках. Сначала инвесторы отреагировали на его возвращение оптимистично, но после апрельского объявления о тарифах индексы резко обвалились. Позднее, когда часть пошлин была смягчена, рынок восстановился и превысил показатели января 2025-го.

Несмотря на впечатляющий рост ВВП — 4,3% в годовом выражении в третьем квартале (самый высокий показатель за два года) и прогнозируемые 5,3% в четвертом квартале, — опрос The Wall Street Journal показал, что 57% американцев оценивают состояние экономики при Трампе негативно. Лишь 9% охарактеризовали ее как «отличную», а 33% — как «хорошую». Более половины респондентов (53%) заявили, что президент уделяет чрезмерное внимание внешнеполитическим вопросам, причем часто в ущерб экономике, которая традиционно остается главным приоритетом избирателей.

Согласно декабрьскому исследованию Associated Press, только 31% взрослого населения США одобряют экономическую политику Трампа — это минимальный показатель с начала его второго срока. Недовольство ситуацией также повлияло на общий рейтинг 47-го президента: в среднем его работу одобряют 42% американцев, в то время как 55% им недовольны (данные The New York Times за 19 января).