Дания перебросила в Гренландию дополнительные силы

Дания перебрасывает в Гренландию дополнительные силы, наращивая свое военное присутствие. Вместе с военными на остров прибыл начальник штаба армии Петер Бойсен, который заявил: «Мы можем себя защитить»

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Датские военнослужащие высадились в Нууке — столице и самом большом городе Гренландии, сообщает газета Berlingske. Вместе с дополнительными силами на остров прибыл начальник штаба армии Петер Бойсен.

Как отмечает газета, в Нуук военнослужащие прибыли на самолете не датских вооруженных сил, а авиакомпании Atlantic Airways — национального авиаперевозчика Фарерских островов (автономная территория в составе Дании). Berlingske также опубликовала фотографию пяти военных, спускающихся по трапу.

По данным TV2, всего в Гренландию прибыло 58 датских военнослужащих. Они присоединились к авангарду из примерно 60 человек, направленных на остров ранее для подготовки к учениям. «Мы отрабатываем оборону Гренландии. В частности, мы отрабатываем действия на случай острых конфликтов, с которыми можем столкнуться. Мы можем защитить себя», — сказал Бойсен.

Военное присутствие на территории Гренландии Дания усилила на прошлой неделе. Вместе со странами — союзниками по НАТО были организованы учения «Арктическая стойкость» с 15 по 17 января. Их целью назывались отработка навыков действий военных в арктических условиях и укрепление присутствия альянса на территории Арктики.

Кризис вокруг Гренландии обострился на фоне угрозы президента США Дональда Трампа установить американский контроль над автономной территорией. Тот настаивает, что остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны.

17 января Трамп предупредил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка возрастет до 25%.