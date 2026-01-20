Город Джанкой и четыре района в Крыму оказались обесточены

Фото: crimea-energy.ru

В Крыму, на севере и в центре, произошло отключение электроэнергии, сообщила компания «Крымэнерго».

Временные отключения возникли «в связи с технологическими нарушениями в сетях» и затронули город Джанкой и четыре района полуострова — Джанкойский, Красноперекопский, Сакский и Раздольненский.

«В течении трех часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

18 января в правительстве Крыма предупредили, что на полуострове зафиксирована увеличенная нагрузка на электросети. Это связано с резким понижением температуры воздуха. Местных жителей призвали рационально использовать электроэнергию, а компании — скорректировать графики работ энергоемкого оборудования.

«Холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, что создает риск перегрузки сетей и возможного введения аварийных графиков отключений в период с 17 по 21 января», — сообщил председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в телеграм-канале.