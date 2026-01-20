 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп подтвердил приглашение Путина в «Совет мира» по Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Ранее приглашение Путина в «Совет мира» подтвердил Песков. Пресс-секретарь сообщил, что российская сторона изучает детали предложения. Решение Трампа пригласить Путина мотивировано желанием сохранить диалог, писала FT
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пригласил российского лидера Владимира Путина войти в состав «Совета мира» по Газе. Об этом республиканец сообщил на брифинге журналистам во Флориде 19 января вечером, передает Bloomberg.

«Да», — сказал республиканец на соответствующий вопрос журналистов.

О том, что Путин получил приглашение Трампа войти в «Совет мира» по дипломатическим каналам, накануне сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — пояснил Песков.

The Financial Times (FT) писала, что приглашение Трампом Путина мотивировано желанием сохранить с ним диалог и теплые отношения.

Кроме Путина, Трамп также направил приглашения войти в состав «Совета мира» президенту Белоруссии Александру Лукашенко и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Им республиканец предложил войти в совет в статусе государств-учредителей.

FT объяснила приглашение Трампом Путина в «Совет мира»
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

16 января 2026 года Трамп объявил о создании «Совета мира» для сектора Газа. Эта организация, предусмотренная его мирным планом, наряду с размещением международных сил, призвана содействовать стабильности, обеспечивать мир и восстанавливать «надежное и законное» управление в конфликтных или нестабильных регионах.

Первым председателем исполнительного совета стал сам Трамп, который решает, кого принять в члены организации. В состав исполнительного комитета объединения войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр и другие «лидеры с опытом работы в сфере дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической». стратегии.

Bloomberg узнал, что администрация президента США просит страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира», внести не менее $1 млрд. FT писала, что «Совет мира» позволит Трампу конкурировать с ООН и выступать посредником в других глобальных конфликтах, в том числе речь идет об Украине и Венесуэле.

В октябре 2025 года в Шарм-эш-Шейхе лидеры США, Египта и Турции, выступая посредниками, подписали соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. После этого Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию, поддерживающую американский план для Газы.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф объявил о начале второго этапа плана Трампа 14 января. Речь идет о создании переходной администрации и нацкомитета по управлению сектором Газа (NCAG) для разоружения незаконных формирований.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Владимир Путин Совет мира сектор Газа приглашение
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
