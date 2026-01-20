Трамп подтвердил приглашение Путина в «Совет мира» по Газе

Ранее приглашение Путина в «Совет мира» подтвердил Песков. Пресс-секретарь сообщил, что российская сторона изучает детали предложения. Решение Трампа пригласить Путина мотивировано желанием сохранить диалог, писала FT

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пригласил российского лидера Владимира Путина войти в состав «Совета мира» по Газе. Об этом республиканец сообщил на брифинге журналистам во Флориде 19 января вечером, передает Bloomberg.

«Да», — сказал республиканец на соответствующий вопрос журналистов.

О том, что Путин получил приглашение Трампа войти в «Совет мира» по дипломатическим каналам, накануне сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — пояснил Песков.

The Financial Times (FT) писала, что приглашение Трампом Путина мотивировано желанием сохранить с ним диалог и теплые отношения.

Кроме Путина, Трамп также направил приглашения войти в состав «Совета мира» президенту Белоруссии Александру Лукашенко и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Им республиканец предложил войти в совет в статусе государств-учредителей.

16 января 2026 года Трамп объявил о создании «Совета мира» для сектора Газа. Эта организация, предусмотренная его мирным планом, наряду с размещением международных сил, призвана содействовать стабильности, обеспечивать мир и восстанавливать «надежное и законное» управление в конфликтных или нестабильных регионах.

Первым председателем исполнительного совета стал сам Трамп, который решает, кого принять в члены организации. В состав исполнительного комитета объединения войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр и другие «лидеры с опытом работы в сфере дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической». стратегии.

Bloomberg узнал, что администрация президента США просит страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира», внести не менее $1 млрд. FT писала, что «Совет мира» позволит Трампу конкурировать с ООН и выступать посредником в других глобальных конфликтах, в том числе речь идет об Украине и Венесуэле.

В октябре 2025 года в Шарм-эш-Шейхе лидеры США, Египта и Турции, выступая посредниками, подписали соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. После этого Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию, поддерживающую американский план для Газы. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф объявил о начале второго этапа плана Трампа 14 января. Речь идет о создании переходной администрации и нацкомитета по управлению сектором Газа (NCAG) для разоружения незаконных формирований.