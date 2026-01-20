 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество
0

Астрономы сообщили, сколько будет продолжаться магнитная буря

ИКИ РАН: магнитная буря будет продолжаться не менее суток
Фото: Liesa Johannssen / Reuters
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Магнитная буря, вызванная в этом году сильной вспышкой на Солнце, скорее всего продлится не менее суток. Полная стабилизация обстановки возможна через двое-трое суток, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем телеграм-канале.

Ученые предупредили о возможном втором геомагнитном всплеске индексом уровня G4-G5. Ночной пик магнитной бури остановился на уровне G4.7, на момент подготовки публикации зафиксирован уровень G1.

«Общая продолжительность геомагнитного события ожидается не менее суток, которые, скорее всего, будут полностью закрашены в красный цвет. Первые просветы могут появиться завтра, а полная стабилизация геомагнитной обстановки, скорее всего, возможна не ранее чем через двое-трое суток», — говорится в сообщении.

На Земле началась магнитная буря на фоне рекордного радиационного шторма
Общество
Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Солнечная вспышка класса Х19.5 произошла 18 января, а вызванное ею облако плазмы достигло Земли в ночь на вторник, 20 января, и в свою очередь вызвало магнитные бури и сильные полярные сияния.

Ночью уровень протонов вырос до 37 тыс. единиц и достиг рекордных значений в XXI веке.

Теги
Александра Озерова
магнитная буря астрономы вспышка на Солнце Солнце
