Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Датские вооруженные силы могут защитить Гренландию, заявил начальник штаба армии Петер Бойсен в интервью телеканал TV2.
«Мы отрабатываем тактику защиты Гренландии. В частности, мы отрабатываем возможные острые столкновения», — заявил он.
Он напомнил, что ВС Дании обладают королевским ордером, то есть обязанностью и правом защищать себя.
Когда Бойсена спросили, что бы он сделал, если бы столкнулся с враждебно настроенным американским солдатом, он ответил, что «это всего лишь предположение». Начальник Генштаба добавил, что военные учения в Гренландии могут стать регулярными, но «это будет зависеть от ситуации».
8 января — на фоне намерений администрации президента США Дональда Трампа «получить» Гренландию — Минобороны Дании актуализировало директиву, которая обязывает военных «немедленно открывать огонь» на поражение в случае вторжения.
Военное присутствие на территории Гренландии Дания усилила на прошлой неделе. Вместе с союзниками по НАТО были организованы учения «Арктическая стойкость» — они проходили с 15 по 17 января.
«Мы получили поддержку от других стран и государственных лидеров. Это что-то значит. Не как вмешательство, а как четкое признание того, что Гренландия — демократическое общество, имеющее право принимать собственные решения», — заявил премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен.
17 января Трамп объявил о введении пошлины в 10% против восьми стран европейских стран, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии. Решение вступает в силу 1 февраля, к 1 июня тариф возрастет до 25%.
FT писала, что страны ЕС рассматривают возможность введения ответных пошлин — на сумму €93 млрд — или ограничение доступа американских компаний на рынок Евросоюза.
В настоящее время на космической базе Питуффик в Гренландии дислоцированы более 100 американских военнослужащих — объект находится в ведении США со времен Второй мировой войны.
