Претензии США на Гренландию⁠,
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Сюжет
Претензии США на Гренландию
С 14 января Дания усилила военное присутствие на территории Гренландии, сегодня — перебросила в Гренландию дополнительные силы. По словам главы генштаба страны, отрабатываются в том числе «острые столкновения»
Датские вооруженные силы могут защитить Гренландию, заявил начальник штаба армии Петер Бойсен в интервью телеканал TV2.

«Мы отрабатываем тактику защиты Гренландии. В частности, мы отрабатываем возможные острые столкновения», — заявил он.

Он напомнил, что ВС Дании обладают королевским ордером, то есть обязанностью и правом защищать себя.

Когда Бойсена спросили, что бы он сделал, если бы столкнулся с враждебно настроенным американским солдатом, он ответил, что «это всего лишь предположение». Начальник Генштаба добавил, что военные учения в Гренландии могут стать регулярными, но «это будет зависеть от ситуации».

8 января — на фоне намерений администрации президента США Дональда Трампа «получить» Гренландию — Минобороны Дании актуализировало директиву, которая обязывает военных «немедленно открывать огонь» на поражение в случае вторжения.

Утром 20 января Дания перебросила в Гренландию дополнительные силы. Глава Арктического командования Сёрен Андерсен ранее заявлял, что в Нуук уже прибыло всего около 100 датских солдат, и примерно столько же — в Кангерлуссуак.

Военное присутствие на территории Гренландии Дания усилила на прошлой неделе. Вместе с союзниками по НАТО были организованы учения «Арктическая стойкость» — они проходили с 15 по 17 января.

«Мы получили поддержку от других стран и государственных лидеров. Это что-то значит. Не как вмешательство, а как четкое признание того, что Гренландия — демократическое общество, имеющее право принимать собственные решения», — заявил премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен.

17 января Трамп объявил о введении пошлины в 10% против восьми стран европейских стран, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии. Решение вступает в силу 1 февраля, к 1 июня тариф возрастет до 25%.

FT писала, что страны ЕС рассматривают возможность введения ответных пошлин — на сумму €93 млрд — или ограничение доступа американских компаний на рынок Евросоюза.

В настоящее время на космической базе Питуффик в Гренландии дислоцированы более 100 американских военнослужащих — объект находится в ведении США со времен Второй мировой войны.

Материалы по теме
