Общество⁠,
0

В деле продюсера «Ласкового мая» появился второй эпизод мошенничества

ТАСС: по делу продюсера Андрея Разина расследуют два эпизода мошенничества
Андрей Разин
Андрей Разин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В уголовном деле продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса) появился второй эпизод, Об этом сообщили правоохранительные органы, передает ТАСС.

Продюсера обвинили в фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым. Представители семьи певца рассказали агентству, что следствие не сообщало адвокатам его вдовы и детей о признании их потерпевшей стороной.

«Речь в уголовном деле Андрея Разина идет об эпизоде с присвоением им лицензионного вознаграждения поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен «Ласкового мая», а также о недавно появившемся в материалах эпизоде мошенничества при фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым», — передает агентство слова собеседника.

Ранее Разина также обвинили в хищении средств, которые должны были быть выплачены поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его песен. По данным следствия, продюсер длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым, выдавая себя за правообладателя его произведений, и получал положенные владельцу прав выплаты. Разина объявили в уголовный розыск и заочно арестовали. Предварительно, ущерб по этому эпизоду оценивают примерно в 500 млн руб.

Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск
Общество
Андрей Разин

Разин находится не на территории России. В начале декабря прошлого года представитель Разина на суде говорил, что тот продал дом в России и уехал в США, чтобы провести там медицинскую операцию, а не скрыться от следствия.

Прежде Разин пытался оспорить заключенную в 2019 году сделку между Сергеем Кузнецовым и бывшим солистом группы Юрием Шатуновым, настаивая, что исключительные права на 27 песен были переданы ему еще в 1992 году.

Суд признал договор, представленный продюсером, недействительным, тогда как подлинность соглашения Кузнецова и Шатунова была подтверждена. В августе Оренбургский областной суд оставил это решение в силе, отклонив апелляцию Разина.

