В Киеве после взрывов начались перебои со светом и водой

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

После ночной серии взрывов в Киеве на левом берегу Днепра начались проблемы со светом и подачей воды, сообщил в своем телеграм-канале мэр Виталий Кличко.

«На левом берегу столицы перебои со светом. <...> На левом берегу города также проблемы с водоснабжением», — написал он.

Объекты социальной инфраструктуры перешли на автономный режим питания.

Сообщения о взрывах на фоне воздушной тревоги были опубликованы примерно в три часа ночи. Глава администрации Тимур Ткаченко также сообщил, что в Днепровском районе города вспыхнули пожары.

Жители Киева на протяжении долгого времени живут в условиях длительных отключений электроэнергии, город столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года. По словам Кличко, в некоторых домах свет отключают на 18–20 часов в сутки.

16 января первый вице-премьер Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.