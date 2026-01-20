 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 1,11 x 2,5 2 100 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 37 x 5 2 1,19 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 6,2 x 4,9 2 1,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,3 x 5,8 2 1,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,3 x 4,05 2 1,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,85 x 3,2 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,3 x 6 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Драка с участием Боровского стала первой для вратарей в НХЛ с 2020 года

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский подрался на льду с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем. Эта драка стала первой среди вратарей в НХЛ за последние шесть лет
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

«Флорида Пантерз» уступила «Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:4.

Во время третьего периода российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский устроил драку на льду с американским голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем.

Инцидент произошел после того, как голкипер «Шаркс» вмешался в стычку между нападающим «Флориды» Эваном Родригесом и защитником «Сан-Хосе» Винсентом Дешарне. В ответ Бобровский проехал через всю площадку и сорвал с Недельковича шлем. Голкиперы обменивались ударами, после чего упали на лед.

20 лет легендарному голу Овечкина в НХЛ. Как это было
Спорт
Александр Овечкин

Бобровский и Неделькович получили по семь минут штрафа.

Драка среди вратарей в НХЛ стала первой с 2020 года. Тогда инцидент произошел между голкипером «Калгари» Кэмероном Тэлботом и вратарем «Эдмонтона» Майком Смитом.

«Флорида» набрала 53 очка в 48 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Сан-Хосе» с 53 очками в 48 играх расположился на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе.

«Фдрида» в следующем матче 23 января сыграет в гостях с «Виннипег Джетс». «Сан-Хосе» 21 января на выезде встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

37-летний Бобровский играет за «Пантерз» с 2019 года. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли вместе с «Флорида Пантерз», дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа

МВФ снизил прогноз роста ВВП России

Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico

Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика

Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Сан-Хосе Шаркс Сергей Бобровский
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:09
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями Политика, 09:08
Драка с участием Боровского стала первой для вратарей в НХЛ с 2020 года Спорт, 09:02
Почему цены на цветные металлы бьют рекорды и как на этом заработатьПодписка на РБК, 09:01
Астрономы сообщили, сколько будет продолжаться магнитная буря Общество, 08:55
Бесплатный гектар: как бизнес экономит с помощью льгот Дальнего ВостокаПодписка на РБК, 08:43
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Киеве после взрывов начались перебои со светом и водой Политика, 08:27
Биржевая цена золота снова обновила рекорд. Сколько оно стоит и почему Инвестиции, 08:15
Трамп подтвердил приглашение Путина в «Совет мира» по Газе Политика, 08:14
«Спираль уныния»: как пессимизм стал главной проблемой мировой экономикиПодписка на РБК, 08:13
Как США и мир изменились за год второго президентства Трампа Политика, 08:11
Минприроды отказалось от расширения программы «Чистый воздух»Подписка на РБК, 08:10
Дания перебросила в Гренландию дополнительные силы Политика, 08:09