Драка с участием Боровского стала первой для вратарей в НХЛ с 2020 года

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский подрался на льду с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем. Эта драка стала первой среди вратарей в НХЛ за последние шесть лет

Сергей Бобровский (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

«Флорида Пантерз» уступила «Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:4.

Во время третьего периода российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский устроил драку на льду с американским голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем.

Инцидент произошел после того, как голкипер «Шаркс» вмешался в стычку между нападающим «Флориды» Эваном Родригесом и защитником «Сан-Хосе» Винсентом Дешарне. В ответ Бобровский проехал через всю площадку и сорвал с Недельковича шлем. Голкиперы обменивались ударами, после чего упали на лед.

Бобровский и Неделькович получили по семь минут штрафа.

Драка среди вратарей в НХЛ стала первой с 2020 года. Тогда инцидент произошел между голкипером «Калгари» Кэмероном Тэлботом и вратарем «Эдмонтона» Майком Смитом.

«Флорида» набрала 53 очка в 48 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Сан-Хосе» с 53 очками в 48 играх расположился на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе.

«Фдрида» в следующем матче 23 января сыграет в гостях с «Виннипег Джетс». «Сан-Хосе» 21 января на выезде встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

37-летний Бобровский играет за «Пантерз» с 2019 года. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли вместе с «Флорида Пантерз», дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).