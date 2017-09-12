Претензии сошли с рельсов

Прокуратура нашла нарушения в закупках Крымской железной дороги

Прокуратура выявила нарушения при закупках Крымской железной дорогой товаров у ФГУП «Спектр» на сотни миллионов рублей. В КЖД утверждают, что часть претензий носит чисто формальный характер и на качество услуг не влияет

Фото: Юрий Лашов / РИА Новости

Южная транспортная прокуратура завершила проверку закупочной деятельности Крымской железной дороги (КЖД). В ходе проверки, которая началась в августе и завершилась в начале сентября, были выявлены многократные нарушения при закупках продукции и услуг у ФГУП «Исследовательский институт «Спектр» — одного из крупнейших поставщиков КЖД, следует из документов проверки, с которыми ознакомился РБК.

Источник в КЖД подтвердил, что проверка завершилась и она выявила нарушения. Пресс-служба транспортной прокуратуры на запрос РБК на момент подготовки материала не ответила.

По итогам проверки прокуратура выдала предписание КЖД безотлагательно принять меры по устранению выявленных нарушений закона и их причин. КЖД оспаривает претензии прокуратуры.

«Формальные» претензии

Согласно документам проверки, сотрудники КЖД нарушили требования закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. По данным прокуратуры, КЖД не соблюдала порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, утверждала аукционную документацию с нарушением требований законодательства, допустила к участию в закупке компанию, заявка которой не соответствовала требованиям документации и т.д.

В частности, осенью 2016 года КЖД при расчете максимальной цены контракта на поставку 2730 т рельсов использовала предложения «Спектра» и двух других поставщиков — АВС и «ТехРесурс», которые заявили о готовности поставить товар на разные станции — Джанкой и Симферополь-Грузовой соответственно, говорится в материалах проверки. Расстояние между этими станциями составляет 90 км, что существенно влияет на стоимость поставки, отмечает прокуратура. В итоге контракт на 217 млн руб. получил «Спектр».

«Данные нарушения связаны с тем, что стометровые рельсы на территорию Республики Крым поставлялись впервые», — пояснила РБК представитель КЖД. По ее словам, согласно регламенту и правилам технической эксплуатации технология разгрузки рельсов не была утверждена и к моменту составления ТЭО технические и технологические мощности КЖД не были определены.

Были выявлены и другие нарушения. Так, по данным прокуратуры, «Спектр» в 2017 году в пакете документов для участия в трех аукционах (на поставку 3900 т рельсов, стрелочной продукции и ремонтных комплектов стрелочных переводов — три контракта на общую сумму 384 млн руб.) предоставил письма заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) об отсутствии возражений относительно заключения крупных сделок со стороны «Спектра» (ФГУП, как и КЖД, подведомственно Росжелдору). Но, как отмечает прокуратура, чиновник не был уполномочен принимать решения о совершении крупных сделок, так как такие сделки должны быть одобрены специальной комиссией Росжелдора, согласно закону о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. «Спектр» не предоставлял решений этой комиссии о крупных сделках. Поскольку был нарушен закон, закупочная комиссия КЖД должна была отстранить «Спектр» от участия в тендере, но не сделала этого, отмечают проверяющие.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Представитель КЖД утверждает, что «Спектр» предоставил «согласие учредителя на совершение данной крупной сделки». «Выявленное прокуратурой нарушение носит формальный характер», — утверждает она. Это «не повлияло на качественные и количественные характеристики объекта закупки и не нарушило закон «О защите конкуренции», уверяет собеседница РБК.

Управляющий партнер Heads Consulting Александр Базыкин отмечает, что в соответствии со ст. 23 закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях только собственник в лице Росжелдора, представляющий интересы государства, уполномочен принимать решение о совершении крупной сделки, а одобрения заместителя руководителя недостаточно, добавляет он. ​

Закупка по ремонту локомотивов, которую осенью 2016 года выиграл «Спектр», также прошла с нарушениями, по мнению прокуратуры. «Спектр» стал единственной организацией, подавшей заявку на участие в тендере, и закупочная комиссия КЖД признала ее соответствующей требованиям. Как отмечает прокуратура, «Спектр» предоставил копии документов, предусмотренных конкурсной документацией, в том числе действующий договор подряда со специализированным локомотиворемонтным предприятием — «ЛокоТех-Промсервис». Однако, говорится в материалах проверки, к заявке не были приложены документы, подтверждающие наличие у «ЛокоТех-Промсервиса» специального сертификата соответствия (IRIS) на выполнение капитального ремонта тепловозов, предусмотренного конкурсной документацией. Таким образом, в нарушение требований закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц «Спектр» необоснованно был допущен к участию в тендере, заключает прокуратура.

IRIS — это международный сертификат систем менеджмента качества для предприятий железнодорожной промышленности. Предоставление этого сертификата необязательно, он находится у исполнителя работ, утверждает представитель КЖД. Представитель Минтранса, в структуру которого входит Росжелдор, отказался от комментариев. Телефон «Спектра», указанный на сайте, в понедельник не отвечал.

Руководитель группы антимонопольной практики юридической фирмы Art De Lex Ирина Акимова отмечает, что, согласно пояснениям Минэкономразвития, заказчик вправе требовать представление сертификатов, деклараций и иных документов только в случае, если товар подлежит обязательной сертификации. «Сертификат IRIS действительно не является обязательным», — отмечает Акимова. Таким образом, по ее мнению, требование прокуратуры необоснованно.

Сколько тратит КЖД Согласно данным сайта госзакупок, Крымская железная дорога в январе—июле 2017 года стала вторым крупнейшим госзаказчиком в регионе с суммой контрактов 2,9 млрд руб. Одним из основных поставщиков для КЖД является ФГУП «Спектр». По данным базы «СПАРК-Маркетинга», в 2017 году «Спектр» заключил контракты с КЖД на 384 млн руб. (второе место среди поставщиков по объему контрактов), а в 2016 году — на 600 млн руб. (первое место).

Нарушения и завышения

Прокуратура считает, что допущенные КЖД нарушения повлекли за собой заключение договоров поставки товаров и оказания услуг по завышенным ценам. Эти нарушения стали возможны в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей рядом сотрудников КЖД, в том числе заместителем гендиректора компании — Юрием Рыжкиным, посчитали в прокуратуре.

Акимова из Art De Lex отмечает, что неясно, «как прокуратура связывает ч. 5 ст. 4 Федерального закона №223 [о закупках] в части информационного обеспечения закупок и ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в части эффективности расходования бюджетных средств». «На наш взгляд, обоснования, изложенного в представлении прокуратуры, недостаточно для того, чтобы сделать вывод о наличии в действиях КЖД нарушения требований законодательства о закупках и, следовательно, необходимости отмены рассматриваемых тендеров», — заключает она.

Базыкин, напротив, считает «очевидным, что выявленные в ходе проверки факты нарушения федерального законодательства являются достаточно вескими для отмены результатов конкурса, однако этого сделано не было». Представитель КЖД не ответил на вопрос РБК, намерена ли компания устранять эти нарушения.

Как писал РБК, в 2017 году «Спектр» заключил контракт на 289 млн руб. на поставку КЖД 3900 т стометровых рельсов. Сам «Спектр» такую же партию рельсов закупил у филиала Российских железных дорог (РЖД) — «Росжелдорснаба» в 1,7 раза дешевле. ФГУП утверждало, что разница в стоимости связана с доставкой. По данным прокуратуры, именно после публикации в СМИ о завышении цен при закупках были начаты проверки деятельности КЖД. Но завышение цен по этой закупке не проверялось, следует из материалов проверки.

В 2016 году «Спектр» также поставлял КЖД рельсы. Тогда стоимость контракта составила 216,6 млн руб. за 2730 т, следует из данных «СПАРК-Маркетинга». Эти рельсы предприятие также закупило у «Росжелдорснаба».

Кроме поставки рельсов «Спектр» также оказывает КЖД услуги по ремонту локомотивов. В частности, в 2016 году компании заключили контракт на 370 млн руб. на ремонт 20 локомотивов. Весной 2017 года проверку качества исполнения этих работ по ремонту локомотивов проводила Федеральная служба безопасности (ФСБ). В результате проверки был выявлен ряд нарушений, сообщил РБК источник, знакомый с результатами проверки. Официальный представитель КЖД подтверждал факт проверки. По его словам, ФСБ дала «рекомендации по организации входного контроля качества капитального ремонта». «В отношении КЖД процессуальные действия не проводились. Все рекомендации ФСБ учтены и приняты к исполнению», — говорил представитель КЖД.​