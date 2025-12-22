Спикер Рады назвал условия для выборов на Украине

Депутатам необходимо решить вопросы о голосовании находящихся на фронте военных, порядке проведения голосования среди граждан, находящихся за границей и на утраченных территориях, а также о присутствии иностранных наблюдателей

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Для разработки законопроекта о порядке проведения президентских выборов на Украине в условиях военного положения нужно определиться с ключевыми вопросами. Об этом заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук на встрече с сотрудниками МИДа по случаю Дня работников дипломатической службы, передает «Новини.Live».

Одним из них стало участие находящихся на фронте военных — они должны быть наделены не только пассивным (право быть избранными), но и активным (право избирать) избирательным правом. Вторым вопросом являются условия голосования граждан Украины, находящихся за рубежом.

«Многие страны, в том числе Европейский союз, запрещают голосование за пределами дипломатических или консульских учреждений. Нам надо понять, как этот закон будет соотноситься с тем национальным законодательством, которое существует во многих странах мира», — сказал председатель парламента.

Также депутатам предстоит определить порядок проведения голосования среди граждан, находящихся на утерянных Киевом территориях. Последним вопросом, который будет необходимо учесть при проведении выборов, является присутствие иностранных наблюдателей.

«Нам надо, чтобы выборы были признаны демократическим и цивилизованным миром. А для этого нужно, чтобы цивилизованный мир приехал на Украину как наблюдатели и подтвердил демократичность этих выборов», — сказал Стефанчук.

Председатель Верховной рады отметил, что в состав профессиональной группы, работающей для составления законопроекта, будут привлечены представители всех фракций. Он также отметил, что закон будет «одноразовым» — его используют только для этих выборов.

К проведению выборов на Украине неоднократно призывал президент США Дональд Трамп. По его словам, отсутствие выборов ставит под сомнение приверженность страны демократическим ценностям.

Украинская сторона неоднократно заявляла, что голосование может состояться только при условии обеспечения безопасности избирателей.

Президент России Владимир Путин говорил, что украинский президент Владимир Зеленский больше не является легитимной властью. По его мнению, легитимностью на Украине обладают Верховная рада и ее спикер, которым является Стефанчук. Спикер с этим не согласился и подчеркнул, что Зеленский остается легитимным президентом.