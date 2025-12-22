«Спартак» одержал вторую волевую победу подряд в КХЛ

«Спартак» победил «Дрэгонс» со счетом 3:1. Китайский клуб проиграл четвертый матч подряд

Адам Ружичка (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» победил в гостях «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:1.

У «Дрэгонс» счет открыл Никита Попугаев на 12-й минуте.

«Спартак» ответил шайбами Адама Ружички (28), Ивана Рябова (30) и Джозефа Кина (35).

В предыдущем матче «Спартак» победил петербургский СКА со счетом 2:1, также пропустив первым. Благодаря этому команда Алексея Жамнова прервала трехматчевую серию поражений.

«Дрэгонс» проиграл четвертый матч подряд.

Китайский клуб (ранее — «Куньлунь») в межсезонье переехал из подмосковных Мытищ в Санкт-Петербург и сменил название.