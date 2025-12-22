 Перейти к основному контенту
ВС отменил приговор 75-летней давности за антисоветскую агитацию

Верховный суд отменил приговор осужденному в 1950 году жителю Одессы. Высшая инстанция указала, что антисоветская агитация и пропаганда являются деяниями, не содержащими общественной опасности
Фото: Андрей Любимов / РБК

Антисоветская агитация и пропаганда являются деяниями, не содержащими общественной опасности, и осужденные за них подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения, сообщила пресс-служба Верховного суда (ВС).

Президиум суда под председательством Игоря Краснова рассмотрел дело жителя Одессы Ивана Мока, осужденного в 1950 году за измену родине и контрреволюционную агитацию. Во время оккупации Одесской области Мок добровольно служил старостой в поселке и выполнял указания фашистских захватчиков, а после репатриации проводил антисоветскую агитацию среди жителей Кировской области.

Высшая инстанция указала, что в соответствии с п. «а» ст. 5 закона «О реабилитации жертв политических репрессий» антисоветская агитация и пропаганда признаны деяниями, не содержащими общественной опасности, и осужденные за них лица подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения.

На основании изложенного президиум Верховного суда отменил приговор в отношении Мока в части наказания за контрреволюционную агитацию, уголовное дело прекратил за отсутствием состава преступления и исключил назначение ему наказания по совокупности преступлений. При этом в части осуждения за измену родине приговор не изменился.

Песков ответил на слова Мерца о желании Путина «восстановить СССР»
Политика
Дмитрий Песков

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года ответственность за измену родине и контрреволюционную агитацию регулировалась ст. 58. Измена родине квалифицировалась как действия граждан СССР в ущерб военной мощи, независимости или территории страны (шпионаж, выдача тайн, переход на сторону врага, побег за границу). За такое преступление была предусмотрена высшая мера наказания — расстрел с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах — лишение свободы на срок десять лет с конфискацией всего имущества.

Контрреволюционная агитация определялась как пропаганда или агитация с призывами к свержению советской власти, распространение такой литературы, влекущие лишение свободы на срок не меньше шести месяцев, а в отягчающих обстоятельствах — расстрел. Под отягчающими закон предусматривал те же действия при массовых волнениях, или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях, где объявлено военное положение.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

