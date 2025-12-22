ВС отменил приговор 75-летней давности за антисоветскую агитацию
Антисоветская агитация и пропаганда являются деяниями, не содержащими общественной опасности, и осужденные за них подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения, сообщила пресс-служба Верховного суда (ВС).
Президиум суда под председательством Игоря Краснова рассмотрел дело жителя Одессы Ивана Мока, осужденного в 1950 году за измену родине и контрреволюционную агитацию. Во время оккупации Одесской области Мок добровольно служил старостой в поселке и выполнял указания фашистских захватчиков, а после репатриации проводил антисоветскую агитацию среди жителей Кировской области.
Высшая инстанция указала, что в соответствии с п. «а» ст. 5 закона «О реабилитации жертв политических репрессий» антисоветская агитация и пропаганда признаны деяниями, не содержащими общественной опасности, и осужденные за них лица подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения.
На основании изложенного президиум Верховного суда отменил приговор в отношении Мока в части наказания за контрреволюционную агитацию, уголовное дело прекратил за отсутствием состава преступления и исключил назначение ему наказания по совокупности преступлений. При этом в части осуждения за измену родине приговор не изменился.
В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года ответственность за измену родине и контрреволюционную агитацию регулировалась ст. 58. Измена родине квалифицировалась как действия граждан СССР в ущерб военной мощи, независимости или территории страны (шпионаж, выдача тайн, переход на сторону врага, побег за границу). За такое преступление была предусмотрена высшая мера наказания — расстрел с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах — лишение свободы на срок десять лет с конфискацией всего имущества.
Контрреволюционная агитация определялась как пропаганда или агитация с призывами к свержению советской власти, распространение такой литературы, влекущие лишение свободы на срок не меньше шести месяцев, а в отягчающих обстоятельствах — расстрел. Под отягчающими закон предусматривал те же действия при массовых волнениях, или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях, где объявлено военное положение.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»