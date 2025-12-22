Российский вратарь Сорокин пропустит ближайший матч НХЛ из-за травмы

«Айлендерс» предоставили отдых Илье Сорокину, его возвращение в строй ожидается после рождественской паузы

Илья Сорокин (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин из-за проблем со здоровьем пропустит ближайший матч команды с «Нью-Джерси Девилз», сообщила пресс-служба клуба НХЛ.

Матч пройдет 24 декабря (3:00 мск).

Ожидается, что Сорокин вернется в строй после рождественской паузы.

В этом сезоне у российского вратаря 12 побед в 24 матчах, в том числе три на ноль. Он является одним из лидеров НХЛ по шатаутам, больше только у Йеспера Валльстедта из «Миннесота Уайлд» (4).