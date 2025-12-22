Путин разрешил мексиканской компании выкупить «дочку» Ruhrpumpen

Путин разрешил мексиканской Industries E.G. купить 99,9% долей в ООО «Рурпумпен РУС» — «дочке» немецкой Ruhrpumpen. Разрешение выдано в соответствии с указом о контроле сделок с активами из недружественных стран

Фото: Cesar A. Elizondo Garza / LinkedIn (запрещена в России)

Президент России Владимир Путин разрешил мексиканской компании Industries E.G. Sociedad Anonima Promotor De Inversion De Capital Variable приобрести 99,9% долей российской дочерней компании немецкой Ruhrpumpen («Рурпумпен РУС»). Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

По информации Bloomberg, речь идет об агентстве по налоговому администрированию. Штаб-квартира расположена в столице Мексики, городе Мехико.

По данным «РБК Компании», «Рурпумпен РУС» зарегистрирована 15 июня 2011 года в Москве, в Ховрино. Виды деятельности — торговля оптовая машинами, оборудованием и принадлежностями, ремонт машин и оборудования. Генеральный директор — Дмитрий Подображных, учредитель — Элизондо Гарца Хосе Акилес. За 2024 год прибыль компании составила 12,7 млн руб., выручка — 1,3 млн руб.

Разрешение дано согласно указу Путина от 5 августа 2022 года Nº 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документ запрещает сделки с ценными бумагами российских юрлиц, которые находятся во владении иностранцев из недружественных стран, на них нужно разрешение властей.

Опираясь на этот же документ в октябре Путин подписал распоряжение, позволяющее SOIHL Hong Kong Holding Limited купить акции «Сибур Холдинга», а в ноябре разрешил структуре «Ренессанс Капитала» — ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант» — приобрести 100% акций российского Ситибанка.