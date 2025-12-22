МИД Венесуэлы заявил о российской поддержке в борьбе с блокадой США

Сергей Лавров и Иван Хиль Пинто (Фото: ТАСС)

Россия будет оказывать поддержку и содействие Венесуэле в противодействии блокаде со стороны США в рамках Совбеза ООН, заявил глава венесуэльского МИДа Иван Хиль Пинто по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Министр иностранных дел России подтвердил, что Россия окажет Венесуэле всемерное содействие и поддержку в борьбе с блокадой, выразив полную поддержку действиям, предпринимаемым в Совете Безопасности ООН», — написал он в своем телеграм-канале.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились в сентябре 2025 года, когда США начали наносить удары по судам, которые, по утверждению американцев, использовались наркокартелями для контрабанды наркотиков.

В середине декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. После этого США задержали три нефтяных танкера в Карибском море. Последний, танкер Bella 1, шедший под панамским флагом и направлявшийся в венесуэльский порт для загрузки, был задержан 21 декабря.

На прошлой неделе Венесуэла потребовала провести срочное заседание Совета Безопасности ООН, заявив об «открытой и преступной агрессии американского империализма». Агентство Reuters сообщало, что заседание, вероятно, будет назначено на вторник, 23 декабря.

Российский МИД ранее заявлял, что Москва поддерживает Венесуэлу и призывает администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом.