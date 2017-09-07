Fedora отделилась от Крыма

Свободную операционную систему запретили поставлять на полуостров

Создатели одной из наиболее популярных в мире операционных систем — Fedora Linux запретили ее поставки в Крым. При этом Fedora Linux входит в категорию свободного ПО, которое должно беспрепятственно распространяться по всему миру

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

​Международное сообщество Fedora Project, которое занимается разработкой популярной открытой операционной системы Fedora Linux, 5 сентября обновило экспортное соглашение для пользователей. Согласно внесенным в него изменениям, запрещены поставки операционной системы в Крым.

«Загружая программное обеспечение Fedora, вы подтверждаете, что понимаете следующее: программное обеспечение Fedora и сопутствующая техническая информация могут регулироваться Правилами экспортного контроля США и другими законами США и иных стран и не могут экспортироваться или передаваться в запрещенные экспортным контролем США страны и государства, подпадающие под санкции США: на данный момент [это] Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Сирия и Крымский регион Украины», — говорится в обновленном экспортном соглашении Fedora Project.

В версии экспортного соглашения Fedora Project от ноября 2015 года, действовавшей прежде, запрета на поставку софта в Крым не было.

Запретный красный

Существуют десятки версий операционных систем, основанных на Linux. Fedora появилась в ноябре 2003 года и стала одним из наиболее популярных дистрибутивов Linux наряду с Ubuntu, Debian, Knoppix, SUSE и др. Ряд российских компаний выпускает собственные операционные системы, основанные на Linux, для нужд госорганов и оборонных предприятий. В частности, в реестре отечественного ПО, который ведет Минкомсвязь, есть дистрибутивы ОС Alt Linux и Astra Linux.

Согласно статистике Fedora Project, только с его официального сайта операционная система была загружена почти 1,5 млн раз. Какое количество пользователей передавали систему друг другу и скачивали ее из других источников — неизвестно. Создатель ядра Linux Линус Торвальдс в декабре 2014 года сообщал в своем аккаунте в Google+, что и сам пользуется Fedora.

Fedora представляет собой программное обеспечение с открытым исходным кодом. В теории это означает, что любой пользователь может скачать с сайта Fedora Project операционную систему Fedora, использовать и модифицировать ее по своему усмотрению. Тем не менее на свободное программное обеспечение и софт с открытым исходным кодом все же нередко распространяются действия так называемых свободных и открытых лицензий, которые позволяют устанавливать минимальные требования к его использованию.

В сообщество Fedora Project входят разработчики, системные администраторы, веб-дизайнеры и др. Оно спонсируется компанией Red Hat, которая «инвестирует в инфраструктуру и ресурсы для поощрения сотрудничества и инкубации новых технологий, некоторые из них впоследствии могут быть интегрированы в продукты Red Hat», говорится на сайте Fedora Project. Это американская компания, выпускающая коммерческие решения на основе Linux, ее флагманский продукт — операционная система Red Hat Enterprise Linux для корпоративных пользователей.

Несвободный софт

«Разработчики кода в любой момент могут внести изменения в лицензию на продукт и ввести ограничения на его использование, что в случае с Fedora и было сделано. Такие ограничения, конечно, противоречат самой концепции свободного софта, но Fedora Project зарегистрирована в США и должна подчиняться законам этой страны, даже будучи некоммерческой организацией», — говорит Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Новых облачных технологий» и бывший глава Pingwin Software, которая занималась внедрением свободного софта.

«Раньше компании, которые находятся под санкциями и потому не могут закупать операционные системы Windows, могли бы просто скачать и установить у себя операционную систему Fedora. Теперь же им придется выбирать другие дистрибутивы», — комментирует последствия изменения экспортного соглашения генеральный директор компании BaseALT и член экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи Алексей Смирнов.

По его словам, решение Fedora Project также создаст сложности разработчикам софта, которые используют Fedora в качестве ядра при производстве собственных продуктов. «Тут все закономерно. Не надо делать клоны — делайте софт на базе собственной инфраструктуры разработки, а иначе проблемы неизбежны. Есть пример операционной системы GosLinux, которую не включили в реестр отечественного ПО, потому что она создана на базе дистрибутива CentOS. CentOS распространяется под лицензией GNU GPL, которая не позволяет разработчикам производных продуктов, созданных на его основе, получить исключительные права на созданный софт и монетизировать его», — объясняет Смирнов. Он отмечает, что CentOS стал выпускаться под лицензией GNU GPL, «только когда контроль над ним получил Red Hat, и с запретом на поставки в Крым наверняка это их же инициатива».

Нереализуемое ограничение

Опрошенные РБК эксперты говорят, что на деле ограничить использование Fedora в Крыму и контролировать исполнение этого запрета практически невозможно. «Это популистское заявление чистой воды. Возможно, Fedora Project заблокирует доступ для диапазона местных IP-адресов, но все ущемленные в правах территории к этому привыкли и могут даже не заметить этого ограничения. Может, не будут заключаться какие-то контракты с предприятиями в Крыму, если обнаружат, что они против правил установили Fedora», — говорит генеральный директор компании Diphost Филипп Кулин.

Следить за исполнением данного запрета Fedora Project, скорее всего, не сможет и просто возложит ответственность за соблюдение данных правил на пользователей, согласен Дмитрий Комиссаров. «Поэтому обычные пользователи в Крыму, вероятно, смогут и дальше ставить себе на компьютеры Fedora. А вот компаниям стоит поостеречься. Гипотетически, если сотрудник какой-то крымской компании прилетит в США с ноутбуком с установленной Fedora, его и арестовать могут», — отмечает он.

Решение разработчика Fedora — нелепая попытка регулировать то, что регулировать невозможно в силу природы свободного софта, уверен управляющий директор «Росплатформы» и бывший гендиректор компании — разработчика операционной системы ROSA Linux Владимир Рубанов. «Ограничить использование конкретных готовых продуктов возможно. Но технологическая начинка Fedora — такая как исходные коды и компоненты — все равно будет использоваться международным сообществом разработчиков по своему усмотрению. Ограничить ее использование нельзя ни технически, ни юридически. Кроме того, в международном сообществе разработчиков компонентов Fedora действует правило Don't Ask Don't Tell — никто не обязан сообщать, откуда взял, как и где собирается использовать Fedora», — говорит Рубанов.