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В Курганской области запретили продавать алкоголь на майские праздники

В Курганской области запретили продавать алкоголь на майские праздники

На территории Курганской области установили запрет на розничную продажу алкоголя в майские праздники. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кургана в своем телеграм-канале.

Розничная продажа алкоголя будет запрещена в период с 29 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Приобрести спиртные напитки можно будет только в заведениях общепита.

Ограничение ввел департамент экономического развития Курганской области на основании решения региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Ранее власти Курганской области запретили продажу алкоголя в нескольких муниципалитетах в период с 11 по 21 апреля. Продавать алкогольные напитки было разрешено только в организациях общественного питания. Запрет ввели в связи с затоплениями населенных пунктов из-за паводка.

Масштабные паводки продолжаются в России с начала апреля. По последним данным правительства Курганской области, в районе города Курган уровень воды в реке Тобол составляет 870 см.

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