«Спартак» идет на беспроигрышной серии в дерби перед матчем с «Локомотивом»

«Зенит» сыграет против «Динамо», «Спартак» попытается продлить беспроигрышную серию в дерби в матче против «Локомотива». Интриги 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК «Спартак»

«Спартак» — «Локомотив»

Дата и время: 28 апреля, 16:15

Место: «Лукойл Арена»

В четверг, 25 апреля, «Спартак» сыграл в нулевую ничью с новым наставником Владимиром Слишковичем, который стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Гильермо Абаскаля. При Слишковиче «красно-белые» также сыграли вничью с «Зенитом» в Кубке России и в 25-м туре РПЛ разгромили «Ростов» Валерия Карпина (5:1).

«Локомотив» в матче 21-го тура обыграл «Пари Нижний Новгород» (3:2), вырвав победу в компенсированное время благодаря голам Антона Миранчука (на 92-й минуте) и Александра Сильянова (96-я). В последних шести играх «железнодорожники» дважды победили и четыре раза сыграли вничью.

Стоит отметить, что «Спартак» не проигрывал в последних 12 матчах в РПЛ против московских команд — это их лучшая подобная серия с 2007 года, когда было 14 дерби подряд без поражений.

В очном матче первого круга команды не смогли определить победителя, сыграв вничью — 1:1. В последних шести очных встречах явное преимущество за «Спартаком»: четыре победы, одна ничья и одно поражение.

«Спартак» за пять туров до окончания первенства набрал 39 очков и занимает шестое место в таблице. «Локомотив» занимает четвертое место с 41 очком, отставая от расположившегося на третьем месте «Динамо» на три очка.

«Динамо» — «Зенит»

Дата и время: 28 апреля, 19:15

Место: «ВТБ Арена»

«Зенит» в прошлом туре проиграл казанскому «Рубину» со счетом 0:2. Это поражение в РПЛ стало для команды Сергея Семака первым с начала декабря, тогда «Зенит» уступил «Локомотиву» (1:3).

За пять туров до конца чемпионата петербургский клуб лидирует в таблице с 50 очками, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на одно очко, поэтому «Зениту» необходимо увеличивать отрыв.

Для московского клуба этот матч не менее важен. «Динамо» борется за медали, занимая третье место с 44 очками. Стоит отметить, что только в шести из предыдущих 30 сезонов в высшем дивизионе динамовцы набирали больше очков после 25 туров. При этом отрыв от «Локомотива» (41), расположившегося на четвертом месте, составляет три очка.

«Динамо» после двух поражений в начале апреля от «Спартака» (1:2) и «Урала» (1:2) одержало три победы подряд: над «Оренбургом» (4:2) в Кубке России, над «Пари НН» (4:1) и «Оренбургом» (2:1) в чемпионате. В последнем матче РПЛ против оренбургского клуба Константин Тюкавин забил свой 12-й гол в этом сезоне. Если не брать удлиненный сезон 2011/12, то последний игрок «Динамо» с 12 голами за сезон был Александр Кержаков в 2009 году (12).

В матче первого круга «Динамо» на последних минутах вырвало победу благодаря голу Вячеслава Грулева, встреча завершилась со счетом 3:2.

«Балтика» — ЦСКА

Дата и время: 28 апреля, 21:30

Место: «Арена Ростек»

ЦСКА в весенней части чемпионата одержал лишь две победы: над «Крыльями Советов» (2:0) и «Факелом» (4:1), также четыре раза сыграл вничью и один раз потерпел поражение. В 21-м туре команда Владимира Федотова сыграла 0:0 в дерби со «Спартаком». Московский клуб набрал 38 очков и расположился в середине турнирной таблицы — на 7-й строчке.

«Балтика» борется за то, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Калининградский клуб занимает 15-е место, находясь в зоне вылета с 23 очками. При этом «Балтика» уступает находящимся в зоне стыковых матчей «Оренбургу» (13-е место) и «Уралу» (14-е место) одно и три очка соответственно. В 21-м туре команда Сергея Игнашевича уступила «Краснодару» (2:3) — это поражение стало вторым в последних пяти матчах в РПЛ, ранее она уступила «Зениту» (0:1).

В первом круге ЦСКА на домашнем стадионе обыграл «Балтику» с минимальным счетом 1:0. Единственным забитым мячом в матче отметился Виктор Давила. Также команды встречались в начале апреля в полуфинале «пути РПЛ» Кубка России: московский клуб по сумме двух матчей победил калининградскую команду (3:0).

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Дата и время: 29 апреля, 13:00

Место: «Самара Арена»

Футболисты «Краснодара» обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 3:2 в домашнем матче 21-го тура. Эта победа стала для краснодарской команды третьей в весенней части чемпионата. «Краснодар», лидировавший почти всю осеннюю часть чемпионата, занимает второе место (49 очков), уступая «Зениту» (50) всего одно очко.

Нападающий команды Джон Кордоба является лучшим бомбардиром РПЛ после возобновления сезона: на его счету шесть забитых мячей в шести матчах. Форвард, забивший в чемпионате 14 мячей, уже повторил свой рекорд по результативности за сезон (14 голов).

«Крылья Советов» одержали три победы в последних четырех матчах и с 39 очками поднялись на пятую строчку в таблице. В последнем матче самарский клуб победил «Факел» (1:0) благодаря голу Франко Орозко, который присоединился к самарскому клубу в феврале на правах аренды.

В последних пяти очных встречах краснодарский клуб оказывался сильнее: он два раза выиграл, дважды сыграл вничью и один раз уступил. В матче 14-го тура РПЛ, в первом круге, «Краснодар» выиграл у самарской команды на домашнем стадионе со счетом 2:1.