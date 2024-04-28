На музыкантов «Коррозии металла» составили протоколы из-за «мерча»

На трех участников «Коррозии металла» составили протоколы по статье о демонстрации нацистской символики, сообщили в МВД, добавив, что были изъяты книги и более 20 футболок. Директор группы заявила, что претензии возникли к «мерчу»

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На музыкантов группы «Коррозии металла», задержанных в нижегородском клубе, составили протоколы по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), сообщило областное управление МВД.

«В ходе отработки поступившей информации сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии в одном из клубов, расположенном в Нижегородском районе областного центра, задержали трех участников музыкальной группы», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что 57-летнего, 42-летнего и 19-летнего мужчин доставили в отделение, где в отношении них составили протоколы. «При проведении оперативных мероприятий изъяты книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются», — добавили в нижегородской полиции.





О задержании участников «Коррозии металла», в том числе ее лидера, 57-летнего Сергея «Паука» Троицкого, во время концерта в Нижнем Новгороде сообщила директор группы Мария Рунова. 27 апреля «Коррозия металла» выступала в клубе «Ненависть» в рамках гастрольного тура по российским городам.

«Из команды в отделении полиции держат до сих пор Сережу Троицкого и двух гитаристов, около 40 человек забрали из зала. Сергей сумел до меня дозвониться ночью, сейчас у него, похоже, отобрали телефон», — сообщила РБК Рунова.

На видео, опубликованном телеграм-каналом Baza, видно, что посетители клуба лежат на полу, рядом ходят силовики. Помимо членов группы были задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики и люди, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, писал телеграм-канал SHOT.

По словам Руновой, задержание произошло, так как у силовиков возникли претензии к «мерчу группы».

«Коррозия металла» — российская треш-метал-группа, созданная Сергеем Троицким в 1984 году. Среди наиболее известных песен группы — «СПИД», «Черный террор», «Люцифер» и Russian Vodka. В атрибутике группы используются рунические символы.