На музыкантов «Коррозии металла» составили протоколы из-за «мерча»
На музыкантов группы «Коррозии металла», задержанных в нижегородском клубе, составили протоколы по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), сообщило областное управление МВД.
«В ходе отработки поступившей информации сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии в одном из клубов, расположенном в Нижегородском районе областного центра, задержали трех участников музыкальной группы», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что 57-летнего, 42-летнего и 19-летнего мужчин доставили в отделение, где в отношении них составили протоколы. «При проведении оперативных мероприятий изъяты книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются», — добавили в нижегородской полиции.
О задержании участников «Коррозии металла», в том числе ее лидера, 57-летнего Сергея «Паука» Троицкого, во время концерта в Нижнем Новгороде сообщила директор группы Мария Рунова. 27 апреля «Коррозия металла» выступала в клубе «Ненависть» в рамках гастрольного тура по российским городам.
«Из команды в отделении полиции держат до сих пор Сережу Троицкого и двух гитаристов, около 40 человек забрали из зала. Сергей сумел до меня дозвониться ночью, сейчас у него, похоже, отобрали телефон», — сообщила РБК Рунова.
На видео, опубликованном телеграм-каналом Baza, видно, что посетители клуба лежат на полу, рядом ходят силовики. Помимо членов группы были задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики и люди, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, писал телеграм-канал SHOT.
По словам Руновой, задержание произошло, так как у силовиков возникли претензии к «мерчу группы».
«Коррозия металла» — российская треш-метал-группа, созданная Сергеем Троицким в 1984 году. Среди наиболее известных песен группы — «СПИД», «Черный террор», «Люцифер» и Russian Vodka. В атрибутике группы используются рунические символы.
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