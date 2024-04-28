Президент Украины Владимир Зеленский, который в феврале озвучил потери ВСУ в 31 тыс. погибших военных, значительно преуменьшил данные, чтобы «не мешать и без того непростой кампании по набору и мобилизации». Об этом The Washington Post (WP) рассказал украинский чиновник на условиях анонимности.

Как отмечает газета, после одобрения пакета помощи на $61 млрд власти США начали побуждать Украину к проведению большей волны мобилизации, поскольку сдержать ожидаемое наступление России без нового призыва, вероятно, не получится. По данным WP, в администрации Джо Байдена полагают, что возобновление поставок оружия поможет Украине задержать Россию на несколько месяцев, однако ей вряд ли удастся вернуть утраченные территории как минимум до 2025 года из-за острой нехватки живой силы и превосходстве Москвы в артиллерии.

Источник газеты в Пентагоне отметил, что пакет помощи поможет ВСУ перейти в активную оборону, однако «время драгоценно, и оно не должно быть потрачено зря». В то же время собеседники газеты среди американских чиновников отмечают, что Украине теперь нужно сосредоточить внимание на мобилизации большего количества людей. «Законы, которые они приняли за последние пару недель, помогут им, но им нужно мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин выйти на передовую», — сказал один из источников.