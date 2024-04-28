Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 795-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Президент Украины Владимир Зеленский, который в феврале озвучил потери ВСУ в 31 тыс. погибших военных, значительно преуменьшил данные, чтобы «не мешать и без того непростой кампании по набору и мобилизации». Об этом The Washington Post (WP) рассказал украинский чиновник на условиях анонимности.
Как отмечает газета, после одобрения пакета помощи на $61 млрд власти США начали побуждать Украину к проведению большей волны мобилизации, поскольку сдержать ожидаемое наступление России без нового призыва, вероятно, не получится. По данным WP, в администрации Джо Байдена полагают, что возобновление поставок оружия поможет Украине задержать Россию на несколько месяцев, однако ей вряд ли удастся вернуть утраченные территории как минимум до 2025 года из-за острой нехватки живой силы и превосходстве Москвы в артиллерии.
Источник газеты в Пентагоне отметил, что пакет помощи поможет ВСУ перейти в активную оборону, однако «время драгоценно, и оно не должно быть потрачено зря». В то же время собеседники газеты среди американских чиновников отмечают, что Украине теперь нужно сосредоточить внимание на мобилизации большего количества людей. «Законы, которые они приняли за последние пару недель, помогут им, но им нужно мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин выйти на передовую», — сказал один из источников.
В районе нефтебазы в городе Людиново в Калужской области упали три беспилотника. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня ночью в 3.40 в районе нефтебазы г.Людиново произошло падение 3 БПЛА», — написал глава региона в своем телеграм-канале. О какой именно нефтебазе идет речь, Шапша не уточнил. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле села Новые Юрковичи в Климовском районе.
«Пострадавших нет. Частично повреждены трактор, бульдозер и легковой автомобиль», — написал он в телеграм-канале.
Обыски в музее «Гараж» были связаны с уголовным делом в отношении бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (и издание, и Верзилова Минюст признал иноагентами), сообщили РБК в пресс-службе учреждения.
В марте в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ульяновске прошли обыски, которые связывали с Верзиловым. Так, в Петербурге они проходили у художницы Катрин Ненашевой и ее подруги Наташи Четверио. Четверио заявила, что Ненашева проходит свидетельницей по делу о госизмене (ст. 275 УК), которое связано с Верзиловым. О деле по статье о госизмене в отношении Верзилова не сообщалось.
В октябре 2022 года он рассказывал, что приехал на Украину для съемок документального фильма и впоследствии присоединился к украинской армии.
Россия ответит на любое расширение санкций против нее, заявили РБК в МИДе, комментируя призывы в ЕС ввести ограничительные меры в связи с так называемым Russiagate — подозрениями во вмешательстве российской стороны в европейские выборы.
«Решительно отвергаем любые спекуляции касательно якобы имеющего место или планируемого российского вмешательства в европейские избирательные процессы. На любое расширение нелегитимных ограничительных мер ЕС в отношении нашей страны будет дан адекватный ответ», — заявили в российском ведомстве.
В июне в ЕС пройдут выборы в Европарламент. Ранее чешская разведка заявила о связях с Кремлем некоторых европарламентариев, которых заподозрили в продвижении российской позиции за плату, в том числе относительно конфликта на Украине. В деле, которое получило название Russiagate, фигурируют депутаты из Франции, Испании, Нидерландов, Бельгии, Германии, Польши и Венгрии, которые принадлежат к партиям правого толка и часто подвергаются критике за пророссийские высказывания.
Министерство юстиции добавило в перечень нежелательных организаций «Феминистское антивоенное сопротивление».
Испания пообещала передать Украине ракеты для ПВО Patriot, сообщает El Pais. При этом в Мадриде отказались поставлять Киеву одну из трех собственных систем от американского производителя.
Командующий ВСУ Александр Сырский в ходе общения с участниками контактной группы по Украине на базе Рамштайн заявил о сложной оперативно-стратегической обстановке. По его словам, он указал на неотложные потребности Украины в поступлении ракет и военной техники.
Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе заявил, что инициативы РПЦ, например о пасхальном перемирии, «имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны». «Если же такого понимания нет и признаков его появления не наблюдается, то, мне кажется, выдвижение таких инициатив как минимум не актуально», — заявил он.
Официальные лица США оказывали давление не только на законодателей в конгрессе по поводу увеличения военной помощи Киеву, но и на правительство Украины в целях решения проблемы с призывом, пишет The New York Times (NYT).
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе своего визита в Киев на этой неделе заявил, что мобилизационные усилия Украины одинаково важны для стабилизации фронта и перелома хода боевых действий, как и наращивание поставок вооружений. «Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы», — приводит его слова NYT.
Издание, ссылаясь на данные командования ВСУ, пишет, что на некоторых направлениях численность российской армии превосходит украинскую более чем в семь раз.
На фронтмена российской инди-рок-группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова составили протоколы о дискредитации армии и демонстрации экстремистской символики. Дела 7 мая рассмотрит Тверской суд Москвы.
Один из протоколов, поступивших в суд, предусматривает штраф до 50 тыс. руб., второй — до 15 суток ареста.
Никулинский суд оштрафовал на ₽10 тыс. журналиста и военного эксперта Дмитрия Кузнеца за работу на признанное иноагентом и нежелательной организацией издание «Медуза», сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Кузнец обвиняется в совершении административного правонарушения по ст. 20.33 КоАП — участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации.
Максимальное наказание для физлиц по этой статье — штраф в размере 15 тыс. руб.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число пострадавших в результате вчерашнего обстрела жилмассива «Строитель» со стороны ВСУ выросло до двух.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об уничтожении нескольких вышек РЭБ в Бериславе на правом берегу Днепра. По его словам, бойцы херсонского добровольческого батальона имени Маргелова использовали для этого дроны «Велес», сделанные в Хабаровске.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил агентству ТАСС, что на окраине села Бердычи (к северо-западу от Авдеевки) в окружении фактически оказалась группировка украинских войск. По его словам, солдаты ВСУ, которые обороняли этот населенный пункт, испытывают проблемы с логистикой и подвозом боеприпасов.
Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил об ударе по объекту инфраструктуры в Днепровском районе. По его словам, там возник пожар.
Гладков сообщил, что в результате падения дрона-камикадзе на участок дороги в селе Вознесеновка Шебекинского округа повреждены 3 автомобиля, пострадали пять мирных жителей. 17-летняя девочка с осколочными ранениями спины и руки доставлена в детскую областную клиническую больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. В областную клиническую больницу в тяжелом состоянии с осколочным ранением головы доставлен водитель одной из машин, женщина с осколочными ранениями спины и плеча и мужчина с множественными осколочными ранениями, проникающими в брюшную полость.
Дмитрий Песков заявил, что никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет. «Всем понятна и хорошо известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров, поэтому специальная военная операция продолжается» - сказал пресс-секретарь главы государства.
Издание «Страна ua» сообщило о новых взрывах в Днепре и Кривом Роге.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью пяти дронов-камикадзе. В результате попадания беспилотника в трактор пострадал механизатор – у него проникающие осколочные ранения брюшной полости и проникающее ранение глаза. Еще одним дроном-камикадзе атакованы двигавшиеся по трассе зерновоз, КамАЗ и легковой автомобиль. Пострадавших нет. В результате взрыва повреждена цистерна зерновоза.