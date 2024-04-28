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Общество ,  
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Два человека пострадали из-за взрыва гранаты в подъезде дома в Киеве

Два человека пострадали из-за взрыва гранаты в подъезде дома в Киеве

В подъезде дома на правом берегу Киева произошел взрыв, по предварительным данным, это был подрыв гранаты. Об этом сообщает ТСН.

По данным телеканала, ранения получили два человека. На место происшествия приехали полиция и скорая. Другие подробности не приводятся.

В середине апреля глава украинского МВД Игорь Клименко рассказал, что у граждан Украины на руках может находиться до 5 млн единиц оружия. По его словам, гранат у украинцев «тоже много». Клименко подчеркнул, что следует сделать все необходимое, чтобы «это оружие, эти боеприпасы попали на склады» для безопасности населения.

На Украине назвали еще одну причину, почему депутат взорвал гранаты
Политика

В украинских городах с начала российской военной операции неоднократно происходили взрывы гранат, которые устроили гражданские лица. Так, на заседании Керецковского сельсовета Закарпатской области три гранаты взорвал депутат Сергей Батрин. В результате пострадали 22 человека, один погиб.

По данным издания «Страна», Батрин взорвал гранаты на заседании из-за решения коллег прибавить зарплату и выплатить премию главе села Кушница. На депутата завели уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обращении с оружием, его арестовали.

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Теги
граната Киев взрыв гранаты
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