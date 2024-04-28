Радиостанции объяснили отсутствие в эфире Пугачевой и «Би-2»

Радиостанции включают в эфир артистов на основе статистики и спроса слушателей, эти решения не связаны с политикой, заявили РБК главы крупнейших медиахолдингов, признав, что люди от артистов ждут «социального согласия»

Рок-группа «Би-2» (Фото: Константин Седнев / imago-images.de / Global Look Press)

В обществе изменилось отношение к «звездам» — от артистов и музыкантов стали требовать «социального согласия», а их личные взгляды теперь имеют для аудитории большее значение, чем раньше. Такое наблюдение в интервью РБК высказал Дмитрий Медников, глава Русской медиагруппы (среди активов — «Русское Радио», Monte Carlo, Maximum).

«Если существует явное несогласие между обществом и артистом, мы, очевидно, такого артиста в эфир не поставим, — констатирует он. — А сейчас достаточно понятно, каким образом можно проследить согласие или несогласие на уровне подавляющего большинства аудитории. С высокой долей вероятности мы не поставили бы в эфир «Би-2», даже если бы у нас была станция русского рока. Медиа не должно биться против общественных интересов».

Комментируя отсутствие в эфире, например, Аллы Пугачевой, Медников заявил, что она не ротируется на радио уже три-четыре года. «Для нас мерилом успеха является статистика», — утверждает он. Для современного артиста теперь недостаточно «просто наличия таланта», чтобы считаться звездой, считает Медников: «Ты должен тем или иным способом соответствовать ожиданиям, выражать правильные посылы, а если хочешь уйти в нишевое направление, то хотя бы не противоречить общественным ожиданиям. Предыдущая эпоха позволяла музыканту любое разнообразие личной жизни или вкусовых ощущений, а какие у тебя взгляды — не имело значение. Сейчас это имеет значение».

Похожую позицию выразил и Вадим Терещук, глава «ГПМ Радио» (объединяет в том числе «Авторадио», Energy, «Юмор FM»). Отсутствие в эфире артистов, по разным причинам выразивших несогласие с текущей геополитической обстановкой или прекративших активную творческую деятельность, он называет не вынужденным, а осознанным решением: «Да, музыка всегда была связана с политикой, мир так устроен. И если какой-то артист высказывается плохо о моей стране, конечно, я не буду ставить его в эфир. Артисту платят деньги не за популистские высказывания, а за творчество. Имеет он право высказаться? Да. Но и аудитория имеет право на реакцию».

Доля артистов, выбывших из радиоэфиров, незначительна, настаивает Терещук: «Максимум десяток артистов, по разным причинам прекративших выступления. А у нас в ротации их больше тысячи».

Роман Емельянов, глава Европейской медиагруппы («Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM» и другие станции) признает, что какие-то артисты «покинули эфир», но утверждает, что это «решение нельзя назвать политическим». «Просто аудитории они перестали быть интересны, а их музыка стала вызывать негативные эмоции», — объясняет он.

После начала специальной военной операции России на Украине ряд российских артистов были включены Минюстом в реестр иноагентов: в их числе Земфира, рэпер Face, солист группы Little Big Илья Прусикин, Семен Слепаков, Борис Гребенщиков, Лёва Би-2 и другие. Некоторые музыканты стали массово переносить и отменять свои концерты. Так, Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) вместе с детьми уехали в Израиль. Участники группы Little Big теперь живут в США, а сама группа распалась в ноябре 2022 года.

В декабре 2022 года крупные билетные сервисы оценивали потерю активно выступающих на российской сцене артистов в 30%.

Какова ситуация с иностранной музыкой на радио

Отказываться от иностранной музыки и даже сокращать ее присутствие в эфире радиохолдинги не планируют. Например, на радио Energy играет практически только иностранная музыка, утверждает Вадим Терещук. Связано это с концепцией и слоганом радиостанции — Hit Music Only, «только хиты» глобального масштаба.

Дмитрий Медников решение сохранить европейский и американский контент в эфире объясняет желанием «не сокращать права аудитории». «Пусть мы принципиально топим за отечественный контент, но наша аудитория сохранила свое право на доступ к лучшей мировой музыке, — утверждает глава РМГ. — Представьте себе деловую газету, которая принципиально говорит, что больше не пишет про международные рынки, не упоминает международные валюты и на полном серьезе обсуждает, какими русскими аналогами заменить слова «деривативы» и «акции», — ну это же глупо. Так и с музыкой на радио».

Однако, по статистике ЕМГ, слушатели все больше интересуются отечественной музыкой, что сказывается на контенте радиостанций этой группы, говорит Роман Емельянов. «Процент русскоязычной музыки на «Европе Плюс» вырос с 6,6% до 9,1%, стабильно высок на «Дорожном радио» — 78%, а на «Калине Красной» этот показатель составляет 99,9%», — констатирует он.