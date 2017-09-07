Мошенники осваивают каршеринг

Новые схемы обмана в Сети

Количество пользователей сервисов по аренде машин в Москве достигло 300 тыс. человек и продолжает расти. Их популярность спровоцировала появление новых мошеннических схем и первых уголовных дел

Автомобили сервиса «Делимобиль» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Растущая популярность каршеринга в Москве привела к появлению мошеннических схем по использованию этих сервисов; в связи с этим возбуждено несколько уголовных дел, рассказали РБК представители нескольких каршеринговых компаний.

По данным департамента транспорта города Москвы, пять каршеринговых сервисов, работающих в городе, сейчас располагают автопарком на 2,5 тыс. автомобилей, число активных пользователей каршеринга в столице достигло 300 тыс. человек.

В начале августа отдел МВД России по району Восточное Измайлово города Москвы возбудил уголовное дело по факту угона автомобиля, принадлежащего каршеринговому сервису «Делимобиль» (ООО «Каршеринг Руссия»). Копия постановления есть у РБК, в компании подтвердили его подлинность. Как рассказал заместитель гендиректора «Делимобиль» Станислав Грошов, обвиняемый по этому делу приобрел в интернете за 600 руб. чужой аккаунт для пользования сервисом, после чего арендовал автомобиль «Делимобиля». Злоумышленник был замечен службой безопасности компании, когда начал нарушать правила дорожного движения, в частности ездить по газонам.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, действия нарушителя были квалифицированы как «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)» (ст. 166 УК РФ). «Задержанному молодому человеку была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление подельников задержанного и продавца фейковых аккаунтов», — сообщили РБК в «Делимобиле». Представитель МВД на момент публикации не ответил на запрос РБК.

Всего за 2016–2017 годы компания пресекла более 20 попыток мошенничества и пять попыток угона, сообщил РБК представитель «Делимобиля». Как пояснили в компании, злоумышленники пытались заправлять другие автомобили по топливной карте компании (предназначена только для заправки арендованной машины), создавать фальшивые аккаунты для бесплатной езды, а также использовать каршеринг для последующего угона других автомобилей.

Каршеринг захватывает столицу Каршеринг — это сервис краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой. В систему московского каршеринга входят пять операторов: «Делимобиль», Car5, Anytimecar, YouDrive и BelkaCar. Стоимость аренды автомобиля варьируется в среднем от 8 до 11 руб. за минуту езды, в эту сумму входят затраты на бензин, парковку и др. Для аренды автомобиля необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении каршеринговой компании. Для регистрации обычно необходимы фотография пользователя, копии паспорта и водительских прав. По данным департамента транспорта города Москвы, на одной арендованной машине ежедневно совершается в среднем восемь поездок. С начала 2017 года совершено почти 2,5 млн поездок, говорится в статистике департамента. По его оценке, оптимальным для Москвы был бы каршеринговый автопарк объемом не менее 10–15 тыс. автомобилей. «Емкость рынка, по нашим оценкам, не выбрана и на 30%, коммерческие перспективы развития данного сервиса в Москве оцениваются высоко», — говорит представитель ведомства.

Аренда без правил

Представители каршеринговых сервисов YouDrive и BelkaCar сообщили РБК, что тоже подавали заявления в правоохранительные органы, по которым затем возбуждались уголовные дела. «Это были дела за угон и снятие фар», — сообщил представитель BelkaCar, отметив, что компания борется с мошенничеством с момента запуска сервиса.

«В месяц мы фиксируем примерно десять попыток регистрации аккаунтов по поддельным документам. Был один случай угона, преступников по нему взяли на границе с Абхазией. Также был инцидент несанкционированного проникновения в машину, который впоследствии квалифицировали по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем): два человека сказали, что просто «хотели покататься», рассказал представитель BelkaCar.

В YouDrive рассказали, что не раз сталкивались с различными попытками угона: в частности, однажды угнанный автомобиль сдавался в аренду частным лицам. Представитель Car5 сказал, что у компании случаев угона не было. В Anytimecar не ответили на запрос РБК.

Видео: РБК

«Мошеннические схемы пока не наносят каршеринговым операторам какого-то значительного ущерба — попытки фрода быстро выявляют, к тому же все машины застрахованы. Но тенденция неприятная, с ростом популярности сервиса растет и число злоумышленников», — говорит Станислав Грошов.

Автомобили сервиса BelkaCar (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Как действуют злоумышленники

Представители каршеринговых компаний отмечают несколько наиболее распространенных вариантов махинаций с аккаунтами в каршеринговых сервисах. Так, злоумышленники нередко покупают у других граждан фотографии настоящих документов и их селфи для регистрации. «При всей очевидности того, что документы не пойдут на благое дело, все еще находятся люди, желающие на этом подзаработать. Службы безопасности в большинстве случаев выявляют мошенничество по косвенным признакам», — говорит представитель BelkaCar.

Среди несовершеннолетних особенно популярен вариант с регистрацией аккаунта на более взрослого родственника. «Что самое интересное, после первого отказа мы часто получаем документы других родственников с той же фамилией и фотографию, сделанную на том же фоне», — рассказывают в компании. Еще один популярный вид мошенничества — регистрация по украденным документам. «Самые распространенные схемы кражи документов [и последующего заведения на него поддельного аккаунта] — предложение дешевого автокредита и аренды квартиры на выгодных условиях, для оформления которых просят прислать пакет документов и фотографию», — говорят в BelkaCar.

«До введения [процедуры регистрации, при которой необходимо для верификации пользователя предоставить] селфи с документами, мы часто сталкивались с регистрацией фальшивых аккаунтов», — подтверждают в YouDrive. Теперь для регистрации аккаунта необходимо сфотографироваться вместе с личным паспортом, правами.

Топ-менеджер в одной из компаний, производящих софт и оборудование для каршеринга, рассказал РБК, что объемы мошенничества стали значительно расти в связи с тем, что каршеринговые сервисы начали активно блокировать пользователей, нарушающих правила дорожного движения, садящихся за руль в нетрезвом виде и т.п. «Эти люди стали искать другие способы пользоваться каршерингом, в частности покупать аккаунты. Чаще всего такие аккаунты регистрируются на украденные документы и одноразовые сим-карты, которыми по-прежнему торгуют в разных палатках и переходах. Цена на аккаунты без привязанной сим-карты начинается от 500 руб., а с подтвержденной сим-картой — немного выше», — говорит он.

Представитель Car5 рассказал РБК, что также распространены попытки получить компенсацию за бензин, приобретенный для заправки стороннего автомобиля. «Это несложно отследить, так как в каршеринговых автомобилях установлены датчики топлива, мы можем смотреть, когда и на сколько литров была заправка. То же самое с клиентами, которые на чеке «случайно» протыкают или затирают место, где написана какая-либо важная информация: дата, сумма, количество литров и др.», — сообщил он. По его словам, в компании слышали о случаях покупки и продажи аккаунтов, а также предложениях «гарантированно зарегистрировать в любом каршеринге», однако не сталкивались с такими примерами. «Также подозреваем, что многие наши клиенты используют каршеринг в коммерческих целях, для оказания услуг такси, что запрещено по договору», — рассказали в Car5.