Спорт⁠,
0

«Арсенал» проиграл впервые с августа, пропустив на 95-й минуте матча АПЛ

«Арсенал» проиграл впервые с августа, пропустив от «Астон Виллы» на 95-й минуте
«Астон Вилла» победила со счетом 2:1. Решающий гол Эмилиано Буэндия забил в компенсированное ко второму тайму время
Фото: Shaun Botterill / Getty Images
Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Футболисты «Арсенала» проиграли «Астон Вилле» со счетом 1:2 в гостевом матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Мэтти Кэш (36-я минута) и Эмилиано Буэндия (90+5). У проигравших отличился Леандро Троссард (52).

«Арсенал» потерпел лишь второе поражение в нынешнем сезоне, первое было от «Ливерпуля» (0:1) 31 августа в третьем туре.

«Арсенал» набрал 33 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Астон Вилла» с 30 очками поднялась на второе место.

В следующем туре «Арсенал» 13 декабря примет «Вулверхэмптон», «Астон Вилла» днем позже в гостях сыграет с «Вест Хэмом».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Арсенал Лондон Астон Вилла
