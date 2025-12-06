«Арсенал» проиграл впервые с августа, пропустив на 95-й минуте матча АПЛ
Футболисты «Арсенала» проиграли «Астон Вилле» со счетом 1:2 в гостевом матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе победителей голы забили Мэтти Кэш (36-я минута) и Эмилиано Буэндия (90+5). У проигравших отличился Леандро Троссард (52).
«Арсенал» потерпел лишь второе поражение в нынешнем сезоне, первое было от «Ливерпуля» (0:1) 31 августа в третьем туре.
«Арсенал» набрал 33 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Астон Вилла» с 30 очками поднялась на второе место.
В следующем туре «Арсенал» 13 декабря примет «Вулверхэмптон», «Астон Вилла» днем позже в гостях сыграет с «Вест Хэмом».
