Орбан анонсировал скорый визит в Москву большой бизнес-делегации

Виктор Орбан (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Крупная венгерская делегация посетит Москву в ближайшие дни для обсуждения экономических вопросов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая 6 декабря на собрании партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Кечкемете, трансляцию вел YouTube-канал журнала Mandiner.

«В ближайшие дни большая делегация бизнеса поедет в Москву, чтобы обсудить исключительно экономические вопросы», — сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению Орбана, прекращение военных действий и договоренности между Москвой и Вашингтоном способны переломить ситуацию и привести к «интеграции России мировую экономику и отмене санкций».

В конце ноября Орбан посетил Москву и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Консультации продолжались четыре часа. На встрече Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в переговорах по Украине и мирном урегулировании. Путин поблагодарил венгерского премьера за то, что тот предложил Будапешт в качестве площадки для диалога о мире.

Орбан активно выступает против санкций ЕС в отношении России, считая отказ от российских энергоносителей угрозой для венгерских домохозяйств и экономики. Его правительство ищет пути обхода ограничений ЕС, чтобы обеспечить стабильные поставки нефти и газа. Орбан отметил в октябре, что запрет на российские поставки приведет к значительному росту цен и серьезно ударит по населению страны.