FT предупредило, как конфискация активов России навредит статусу евро

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Попытка конфискации замороженных российских активов и последующее предоставление «репарационного кредита» Киеву может ослабить статус евро как мировой резервной валюты, сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

Евро занимает второе место среди мировых резервных валют: по данным FT, в 2024 году на его долю приходилось около 20% резервов центральных банков, тогда как на доллар США — 58%. Для пополнения резервов центральные банки традиционно приобретают низкорисковые активы еврозоны, такие как немецкие облигации.

Несмотря на политические призывы укрепить международную роль евро, возможная конфискация замороженных российских активов вызывает опасения, пишет FT. Инвесторы и управляющие резервами считают, что подобный шаг продемонстрирует уязвимость активов в евро к санкциям и геополитическим рискам, что может подорвать доверие к валюте.

Как отмечает FT со ссылкой на аналитиков, аналогичные опасения в последние годы уже влияли на доллар: санкционная политика США и экономические меры администрации Трампа побуждали инвесторов диверсифицировать резервы, например активно наращивая покупки золота.

Профессор Гарварда и бывший главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Кеннет Рогофф сообщил FT, что изъятие активов «несет риск для безопасного статуса евро». По его мнению, Россия все еще может договориться о возвращении активов в рамках урегулирования украинского конфликта.

Руководитель отдела немецкой компании по управлению активами Union Investment Кристиан Копф счел арест российских активов «деликатным вопросом», добавив, что Европа не должна «вмешиваться в права собственности», если она хочет получить статус «убежища», как у Швейцарии.

C ним солидарен член инвестиционного комитета компании по управлению активами Carmignac Кевин Тозе. Он заявил, что такой шаг «поставит под сомнение резервный статус валюты».

В ответ на публикацию FT спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что попытка изъять российские активы является посягательством на право собственности, фундаментальное для финансовой системы Европы.

После начала военной операции на Украине в западных странах оказались заблокированы российские активы на сумму около €260 млрд (примерно $285 млрд). Их большая часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия, Euroclear и Европейский центральный банк выступили против конфискации средств.

Еврокомиссия 3 декабря одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» за счет российских активов. Как узнало Politico, предлагается выделить Киеву €165 млрд: €25 млрд на счетах частных банков стран евроблока и €140 млрд в Euroclear.

Москва ранее предупредила о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС. Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов.