 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

FT предупредило, как конфискация активов России навредит статусу евро

FT: евро лишится статуса резервной валюты в случае конфискации ЕС активов России
Сюжет
Война санкций
Курс евро ЦБ EUR ₽88,703 -1,33% Купить
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Попытка конфискации замороженных российских активов и последующее предоставление «репарационного кредита» Киеву может ослабить статус евро как мировой резервной валюты, сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

Евро занимает второе место среди мировых резервных валют: по данным FT, в 2024 году на его долю приходилось около 20% резервов центральных банков, тогда как на доллар США — 58%. Для пополнения резервов центральные банки традиционно приобретают низкорисковые активы еврозоны, такие как немецкие облигации.

Несмотря на политические призывы укрепить международную роль евро, возможная конфискация замороженных российских активов вызывает опасения, пишет FT. Инвесторы и управляющие резервами считают, что подобный шаг продемонстрирует уязвимость активов в евро к санкциям и геополитическим рискам, что может подорвать доверие к валюте.

Дмитриев назвал самоубийством Европы конфискацию российских активов
Политика
Кирилл Дмитриев

Как отмечает FT со ссылкой на аналитиков, аналогичные опасения в последние годы уже влияли на доллар: санкционная политика США и экономические меры администрации Трампа побуждали инвесторов диверсифицировать резервы, например активно наращивая покупки золота.

Профессор Гарварда и бывший главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Кеннет Рогофф сообщил FT, что изъятие активов «несет риск для безопасного статуса евро». По его мнению, Россия все еще может договориться о возвращении активов в рамках урегулирования украинского конфликта.

Руководитель отдела немецкой компании по управлению активами Union Investment Кристиан Копф счел арест российских активов «деликатным вопросом», добавив, что Европа не должна «вмешиваться в права собственности», если она хочет получить статус «убежища», как у Швейцарии.

Глава ЕК и Мерц не добились согласия Бельгии на изъятие активов России
Политика

C ним солидарен член инвестиционного комитета компании по управлению активами Carmignac Кевин Тозе. Он заявил, что такой шаг «поставит под сомнение резервный статус валюты».

В ответ на публикацию FT спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что попытка изъять российские активы является посягательством на право собственности, фундаментальное для финансовой системы Европы.

После начала военной операции на Украине в западных странах оказались заблокированы российские активы на сумму около €260 млрд (примерно $285 млрд). Их большая часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия, Euroclear и Европейский центральный банк выступили против конфискации средств.

Еврокомиссия 3 декабря одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» за счет российских активов. Как узнало Politico, предлагается выделить Киеву €165 млрд: €25 млрд на счетах частных банков стран евроблока и €140 млрд в Euroclear.

Москва ранее предупредила о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС. Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Егор Алимов
Евросоюз Евро Россия репарационный кредит российские активы
Материалы по теме
Глава ЕК и Мерц не добились согласия Бельгии на изъятие активов России
Политика
Politico узнало, что Венгрия оставила ЕС без «плана Б» по активам России
Политика
Глава Euroclear пообещала оспорить в суде план изъятия российских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 18:12 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 18:12
Чем полезна независимая оценка квалификации сотрудников Дискуссионный клуб, 18:22
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Ферстаппен выиграл квалификацию последнего Гран-при в сезоне «Формулы-1» Спорт, 18:06
FT предупредило, как конфискация активов России навредит статусу евро Политика, 18:00
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Reuters узнал, что Куба обсудила с США «мир без режима Мадуро» Политика, 17:49
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Формула комфорта: секреты создания удобной обуви Стиль, 17:46
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 17:46
Дмитриев назвал самоубийством Европы конфискацию российских активов Политика, 17:44
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Эмоции, карьера и смысл жизни: как ИИ изменит человеческую идентичность Тренды, 17:39
Издательство «Лингва» назвало словом года «тревожность» Технологии и медиа, 17:36
«Арсенал» проиграл впервые с августа, пропустив на 95-й минуте матча АПЛ Спорт, 17:34