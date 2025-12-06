Ферстаппен выиграл квалификацию последнего Гран-при в сезоне «Формулы-1»
Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем квалификации заключительного, 24-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.
28-летний Ферстаппен, четырехкратный чемпион «Формулы-1», завоевал восьмой в сезоне и 48-й в карьере поул.
Второй результат показал британский пилот McLaren Ландо Норрис, третий — его партнер по команде, австралиец Оскар Пиастри.
Чемпион нынешнего сезона определится в последней гонке. На титул претендуют Норрис (408 очков), Пиастри (392) и Ферстаппен (396), побеждавший в четырех последних сезонах.
Гонка Гран-при Абу-Даби пройдет 7 декабря, начало — 16:00 мск.
