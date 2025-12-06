 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,95 x 3,65 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,92 x 50 2 1,92 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,3 x 4,6 2 12 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4 x 4,4 2 1,78 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,4 x 4,05 2 1,72 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Ферстаппен выиграл квалификацию последнего Гран-при в сезоне «Формулы-1»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» завоевал в Абу-Даби восьмой в сезоне и 48-й в карьере поул
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем квалификации заключительного, 24-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

28-летний Ферстаппен, четырехкратный чемпион «Формулы-1», завоевал восьмой в сезоне и 48-й в карьере поул.

Второй результат показал британский пилот McLaren Ландо Норрис, третий — его партнер по команде, австралиец Оскар Пиастри.

Чемпион нынешнего сезона определится в последней гонке. На титул претендуют Норрис (408 очков), Пиастри (392) и Ферстаппен (396), побеждавший в четырех последних сезонах.

Гонка Гран-при Абу-Даби пройдет 7 декабря, начало — 16:00 мск.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Макс Ферстаппен Оскар Пиастри Ландо Норрис
Материалы по теме
Хэмилтон врезался в отбойник во время тренировки на Гран-при Абу-Даби
Спорт
Red Bull назвал партнера Ферстаппена на сезон-2026 «Формулы-1»
Спорт
Ферстаппен сократил отставание от лидера в предпоследней гонке сезона F1
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 18:02
Чем полезна независимая оценка квалификации сотрудников Дискуссионный клуб, 18:22
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Ферстаппен выиграл квалификацию последнего Гран-при в сезоне «Формулы-1» Спорт, 18:06
FT предупредило, как конфискация активов России навредит статусу евро Политика, 18:00
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Reuters узнал, что Куба обсудила с США «мир без режима Мадуро» Политика, 17:49
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Формула комфорта: секреты создания удобной обуви Стиль, 17:46
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 17:46
Дмитриев назвал самоубийством Европы конфискацию российских активов Политика, 17:44
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Эмоции, карьера и смысл жизни: как ИИ изменит человеческую идентичность Тренды, 17:39
Издательство «Лингва» назвало словом года «тревожность» Технологии и медиа, 17:36
«Арсенал» проиграл впервые с августа, пропустив на 95-й минуте матча АПЛ Спорт, 17:34