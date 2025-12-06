NYT сообщила о «мрачной реальности» ВСУ из-за потери Красноармейска

Положение ВСУ после перехода Красноармейска под контроль российской армии стало более мрачным, пишет NYT. Линия фронта «прогибается», а ВС России наступают на соседний Мирноград. В конце ноября Путин сообщал, что город уже окружен

Фото: Reuters

Реальное положение на Украине оказалось более мрачным после перехода Красноармейска (украинское название — Покровск) под контроль российской армии, пишет The New York Times. ВС России наступают на соседний город — Мирноград (до 2016 года — Димитров), говорится в статье.

Военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми отметил, что у России действительно есть преимущество. По его мнению, Украина пока не готова капитулировать, но «она выглядит достаточно слабой, чтобы русские считали, что могут предъявлять требования».

«Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным», — добавил Кастехельми. Как он считает, у Киева достаточно ресурсов, чтобы удержать линию фронта от развала, но «она прогибается». Россия пытается «медленно, военным путем» сломить Украину, считает он.

Красноармейск (Покровск) был важным узлом материально-технического снабжения украинских подразделений в ДНР. Город расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

В последние недели российские войска продвигались сразу на нескольких фронтах. В частности, Россия ежедневно штурмует в Мирнограде украинские позиции, рассказал газете командир взвода ВСУ по имени Олег. Беспилотники превратили дороги в смертельные ловушки, пояснил он. «Ни днем, ни ночью они не дают нам покоя. Если у нас три человека, то у них — 30», — добавил украинский военный.

О взятии Красноармейска начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в конце ноября. Тогда же Путин рассказал об окружении Димитрова (украинское название — Мирноград) со всех сторон. Группировка ВСУ там рассекается и планомерно уничтожается, добавил он.

В начале ноября российская армия уничтожила украинских военнослужащих, которые пытались деблокировать Димитров. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев в городе в конце июля.

В начале декабря Владимир Путин заявил, что Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он полностью в руках российской армии. Это хороший плацдарм для решения всех задач военной операции, пояснил российский лидер.

В октябре Reuters писал, что занятие Покровска позволит российской армии создать плацдарм для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск. Агентство также указывало, что контроль над городом будет способствовать дальнейшему ослаблению линий поставок для ВСУ по всему фронту и контролю над городом Часов Яр, который находится на возвышенности (о занятии Часова Яра Минобороны России сообщило 31 июля).