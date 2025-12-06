Саркози рассказал, что в тюрьме питался мюслями, соком и сладостями

Николя Саркози (Фото: Yves Herman / Reuters)

Осужденный за сговор о финансировании своей предвыборной кампании экс-президент Франции Николя Саркози (2007–2012), пребывая в тюрьме Ла-Санте, написал книгу «Дневник заключенного», в которой перечислил, что входило в его тюремный рацион. Отрывок из еще не опубликованной книги приводят Le Monde и RFI.

Описанная Саркози диета состояла из «молочных продуктов, батончиков из мюслей, минеральной воды, яблочного сока и некоторых сладостей» (цитата по RFI).

Также экс-президент в книге написал, что «был поражен отсутствием какого-либо цвета: серый доминировал во всем, поглощал все, покрывал все поверхности».

Как пишет RFI, «Дневник заключенного» содержит более 200 страниц, его публикацией занимается издательство Fayard, подконтрольное миллиардеру Венсану Боллоре.

В ноябре парижский апелляционный суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об освобождении Саркози из тюрьмы под залог, его освободили в тот же день. В тюрьме Саркози пробыл около трех недель.

Бывший президент Франции был приговорен к пяти годам тюремного заключения с немедленным помещением в тюрьму в конце сентября за сговор по делу о финансировании Ливией его президентской кампании. Парижский уголовный суд признал его виновным в том, что он сознательно позволил своим соратникам обратиться к правительству ливийского лидера Муаммара Каддафи для тайного получения финансирования предвыборной кампании. Саркози подал апелляцию.

Политик говорил, что заключение стало для него «очень тяжелым». Опасаясь за свою жизнь, экс-президент в какой-то момент отказался от тюремной еды и готовки, оставив в рационе лишь йогурты.