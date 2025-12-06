Издательство «Лингва» назвало словом года «тревожность»

«Тревожность», «ИИ», «промт» и «окак» стали словами года по версии издательств «Лингва», «Мир и Образование» и проекта «Скворцовские чтения». За первое проголосовали большинство участников опроса, за остальные — эксперты отрасли

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Импринт «Лингва» (входит в издательскую группу АСТ), издательство «Мир и Образование» и проект «Скворцовские чтения» назвали словом 2025 года «тревожность». Объявление итогов инициативы состоялось на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№ 27, передает корреспондент РБК.

Слово года определяли в ходе голосования на сайте крупнейшей розничной книжной сети «Читай-город». Голосование проводилось с апреля по декабрь 2025 года. В результате за слово «тревожность» проголосовали 36% пользователей, что, по мнению организаторов, отражает «эмоциональное состояние общества в 2025 году».

«Тревожность» перестала быть медицинским диагнозом и стала фоновым режимом жизни, реакцией на скорость перемен, неопределенность будущего и информационный шум», — отмечают организаторы.

В топ финалистов народного голосования также вошли слова «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь», «мир», «надежда», «ожидание», «перемены», «победа».

Помимо голосования, «Лингва», «Мир и Образование» и «Скворцовские чтения» также определили три слова года по тематическим направлениям: их отбором занимались эксперты в составе рабочих групп. Словом года в гуманитарной сфере стало «ИИ». В шорт-лист категории вошли «вера», «лабубу», «любовь», «патриотизм», «переговоры», «победа», «поиск», «ценности», «цензура».

В категории «Техносфера» победителем стало слово «промпт». За год, как отмечают организаторы, этот термин совершил «головокружительную карьеру: от узкоспециального жаргона разработчиков до навыка, необходимого каждому офисному сотруднику и школьнику». В топ-10 категории также вошли «алгоритмы», «БПЛА», «DDoS-атака», «ИИ», «импортонезависимость», «кибербезопасность», «национальный мессенджер», «план «Ковер», «цифровой рубль».

В категории «сленг» эксперты признали словом года «окак». «Мем с удивленным котом в худи превратился в универсальную языковую реакцию, — объясняют организаторы. — «Окак» — это выражение крайней степени изумления, смешанного с иронией, которое идеально вписалось в клиповое мышление и быстрые переписки в мессенджерах». В топ-10 сленговых слов также вошли «бомбардиро крокодило», «брейнрот», «НПС», «пикми», «свага», «сигма», «сияй», «слоняра», «токсик».

Ранее слово года также назвал Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина. По его версии, этого звания удостоена «победа». За рубежом словарь английского языка Collins назвал словом года «вайбкодинг» (англ. vibe coding). Оно означает способ программирования, при котором разработчик описывает задачу и желаемый результат, а искусственный интеллект генерирует бóльшую часть кода. По версии Кембриджского словаря, словом года стало прилагательное «парасоциальный». Оно означает связь, которую человек ощущает между собой и известной личностью, персонажем книги или фильма либо искусственным интеллектом.