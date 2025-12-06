 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Дмитриев назвал самоубийством Европы конфискацию российских активов

Дмитриев назвал изъятие активов России подрывом права собственности
Сюжет
Война санкций
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Страны Евросоюза хотят «довести до конца самоубийство западной цивилизации», уничтожив право собственности, являющееся основой финансовой системы, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.

Так Дмитриев ответил на публикацию Financial Times о том, как возможная конфискация замороженных российских активов в ЕС может повлиять на статус и перспективы евро в качестве мировой резервной валюты.

«В то время как они разрушают свои собственные страны неконтролируемой миграцией, ростом преступности и экономическим спадом, элиты ЕС теперь хотят завершить самоубийство европейской цивилизации, уничтожив права собственности — основу финансовой системы — и взорвав собственную валюту. Впечатляет», — написал спецпредставитель президента.

Глава ЕК и Мерц не добились согласия Бельгии на изъятие активов России
Политика

По данным FT, евро занимает второе место в мире по доле в валютных резервах центробанков — около 20%, уступая только доллару США (около 60%). Однако возможная конфискация ЕС замороженных российских активов может подорвать это положение. Эксперты предупреждают, что такое решение вызовет сомнения у центральных банков и частных инвесторов в надежности европейских активов.

«Конфискация российских активов — крайне чувствительный вопрос», — заявил изданию представитель Union Investment Кристиан Копф. Если ЕС хочет сохранить статус «тихой гавани» для инвесторов, ему не следует нарушать права собственности, которые исторически были ключевым конкурентным преимуществом Европы, счел Копф.

Его мнение разделяет представитель Carmignac Кевин Тозе, который считает, что подобный шаг «поставит под вопрос резервный статус евро». В ответ инвесторы могут потребовать «геополитическую премию» при покупке европейских ценных бумаг, а капиталы из стран Персидского залива и Азии могут начать перетекать в другие юрисдикции.

Против изъятия российских активов и финансирования Украины за их счет выступили Бельгия, бельгийский депозитарий Euroclear, в котором хранится большая часть средств, и Европейский центральный банк. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что юридическое и финансовое обоснование изъятия выглядит «обоснованным с натяжкой».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ей и канцлеру Германии Фридриху Мерцу не удалось добиться согласия бельгийского премьера Барта Де Вевера на использование активов. «Мы договорились продолжить наши обсуждения с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря», — написала она в Х.

Еврокомиссия 3 декабря одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» за счет российских активов, который будет утвержден «квалифицированным большинством голосов» и не требует согласия всех членов ЕС. Как узнало Politico, предлагается выделить Киеву €165 млрд: €25 млрд на счетах частных банков стран евроблока и €140 млрд в Euroclear.

Москва предупредила о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС. Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов.

Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
