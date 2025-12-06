«Динамо» после двух отмененных голов сыграло вничью со «Спартаком» в матче РПЛ

Встреча заключительного перед зимней паузой тура РПЛ завершилась со счетом 1:1

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Динамо» со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 19-й минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота после прострела полузащитника «Спартака» Пабло Солари.

«Динамо» удалось сравнять счет во втором тайме — на 61-й минуте отличился Иван Сергеев.

В этой игре два забитых гола «Динамо» были отменены после просмотра VAR. В начале первого тайма судья усмотрел офсайд у Константина Тюкавина, в концовке второго — у Эль-Мехди Маухуба.

Обе команды недавно лишились главных тренеров. «Спартак» 11 ноября покинул Деян Станкович, и. о. главного тренера стал Вадим Романов. Из «Динамо» 17 ноября ушел Валерий Карпин, и. о. стал Ролан Гусев.

«Спартак» набрал 29 очков и ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 21 очком расположилось на десятой строчке.

В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, «Спартак» в гостях сыграет с «Сочи», «Динамо» примет самарские «Крылья Советов».