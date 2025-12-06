Reuters узнал, что Куба обсудила с США «мир без режима Мадуро»

«Элементы кубинского режима» связались с Вашингтоном, чтобы обсудить возможную отставку президента Венесуэлы, утверждает Reuters. Ранее Куба обвиняла США в стремлении насильно свергнуть власти республики

Гавана, Куба (Фото: Thomas Dressler / imagebroker.com / Global Look Press)

Неназванные представители властей Кубы связались с Вашингтоном и обсудили, «как будет выглядеть мир» без режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с состоявшимися контактами.

Собеседники агентства не раскрыли, кем были «некоторые элементы режима», связавшиеся с США, сообщил источник. Другой собеседник подтвердил наличие контактов. Более подробной информации они не дали.

Куба в конце ноября выступила с заявлением, в котором обвинила США в стремлении к насильственному свержению правительства Венесуэлы и назвала наращивание военного присутствия США в регионе «преувеличенной и агрессивной» угрозой.

В конце ноября Мадуро в ходе переговоров с США объявил, что готов уйти в отставку, но не раньше чем через 18 месяцев, писал CNN. Американские чиновники, по данным телеканала, сочли, что отставка Мадуро может стать решением проблемы. Белый дом отказался и потребовал немедленной отставки венесуэльского лидера.

Согласно The New York Times, в ноябре Мадуро созвонился с президентом США Дональдом Трампом, в ходе разговора лидеры обсудили возможность встречи в США, но соглашения не достигли. Трамп подтвердил, что звонок состоялся. The Telegraph утверждает, что в ходе телефонного разговора Мадуро попросил возможность оставить $200 млн из личных активов, амнистию для соратников и убежище в дружественной стране в обмен на отставку.

Reuters со ссылкой на американских чиновников писал, что Вашингтон рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера. До этого захват Мадуро фигурировал среди трех возможных сценариев атаки Венесуэлы от FT.

Кроме этого, NYT 19 ноября сообщила, что Мадуро предложил США вариант со своим уходом в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, он выдвинул эту идею во время неофициальных переговоров. Однако Белый дом отклонил его предложение и потребовал немедленно покинуть должность.

Эскалация отношений между Венесуэлой и США началась с сентября, когда США стали наращивать военное присутствие в Карибском регионе. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Следом США признали один из венесуэльских наркокартелей — «Картель солнц» — террористической организацией. В начале августа Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских.