Безрецептурный отпуск квартир

ФОМС уличили в неправомерных выплатах руководству

ФОМС неправомерно тратил деньги на квартиры для руководителей фонда, закупал неработающие полисы, отказывал в обязательных выплатах врачам, переехавшим в села, и долго рассматривал обращения граждан, обнаружила Генпрокуратура

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Незаконные траты на квартиры и премии

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) неправомерно потратил деньги на квартиры и премии для руководства, пришла к выводу Генеральная прокуратура. Это следует из представления надзорного ведомства, которое есть в распоряжении РБК. Подлинность документа подтвердил РБК официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Представление ФОМСу было вынесено по итогам проверки фонда, оно направлено его председателю Наталье Стадченко. «Представление было отправлено в первой декаде августа этого года», — уточнил РБК Куренной.

По мнению прокуроров, «в отсутствие нуждаемости» получили 11,5 млн руб. на жилплощадь заместитель начальника управления фонда Арби Ахматханов (сейчас не указан на сайте) и 7,3 млн руб. — советник главы ФОМСа Екатерина Муравьева. Премии на сумму 2,5 млн и 1,6 млн руб. за год получили заместитель руководителя Ирина Соколова и начальник управления правовой и международной деятельности Владислав Повод.

ФОМС — основной источник финансирования здравоохранения в России. Из 3 трлн руб. консолидированного бюджета на здравоохранение 1,7 трлн руб. — в распоряжении фонда, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова в ноябре 2016 года. Бюджет ФОМСа пополняется за счет отчислений с зарплаты граждан (5,1%) и отчислений регионов.

ФОМС имеет право выдавать своим сотрудникам средства на квартиры. Но фонд нарушил условия предоставления поощрений, предусмотренные специальным приказом, указывается в представлении. Получившие деньги чиновники, отмечают в Генпрокуратуре, не нуждались в улучшении условий проживания. У Ахматханова и его супруги в собственности уже были квартиры 140 и 155,8 кв. м в Объединенных Арабских Эмиратах и 91 кв. м в Москве. У Муравьевой есть жилплощадь 79,5 кв. м. Генпрокуратура предлагает вернуть в бюджет ФОМСа незаконные субсидии, а на допустивших нарушения чиновников наложить дисциплинарное взыскание.

Премии сотрудникам фонд выплачивал за выполнение их прямых должностных обязанностей, указывают в Генпрокуратуре, замечая, что это нарушает Трудовой кодекс и положение о премировании работников ФОМСа. ​Помимо Соколовой и Повода выплаты, как указывают в надзорном ведомстве, неправомерно получили начальник управления модернизации системы ОМС Ольга Царева (862 тыс. руб.) и начальник управления информационно-аналитических технологий Владимир Алексеев (805 тыс. руб.).

Всего в 2016 году ФОМС выдал субсидии на квартиры пяти руководителям, потратив на эти цели почти 45 млн руб., следует из деклараций ведомства. СМИ обращали внимание на выплаты некоторым работникам фонда в начале июня 2017 года. ФОМС действовал «в строгом соответствии с действующим законодательством», следовало из сообщения пресс-службы фонда, поступившего тогда в РБК. В организации подчеркивали, что субсидии выдаются всем чиновникам во всех государственных ведомствах и везде они финансируются по отдельной статье, не связанной с другими затратами.

Кто подписывал документы о выделении средств на квартиры и премии — Стадченко или ее заместители, — в представлении Генпрокуратуры не говорится.

РБК ожидает ответа от ФОМСа и Минздрава по поводу результатов проверки Генпрокуратуры.

Отказались платить врачам

Еще одна претензия Генпрокуратуры к ФОМСу ​— в том, что фонд отказывается платить медработникам, переехавшим в села. В России действуют две программы по привлечению врачей и фельдшеров в малонаселенные пункты — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Они предлагают крупное денежное вознаграждение для переехавших в села специалистов. Фонд не перевел деньги двум медработникам в Смоленской области (1 млн руб.) и пяти в Республике Бурятия (5 млн руб.), обнаружила прокуратура. Суды признали действия ФОМСа незаконными.

Другие нарушения фонда — финансирование незапланированных мероприятий по информатизации, а также закупка недействующих полисов ОМС в 45 регионах.

В 2015 году — первом полугодии 2017 года ФОМС заключил четыре контракта на услугу по ежедневному мониторингу СМИ, заплатив за нее 9,6 млн. руб. При этом управление по взаимодействию со СМИ и так должно было заниматься этой работой, пишут прокуроры. «Результаты мониторинга практически не используются, за исключением сведений о негативной оценке деятельности фонда», — подчеркивают в Генпрокуратуре. Еще 2,2 млн руб. ушли на разработку методологии мониторинга тарифов на оплату медицинской помощи в сфере ОМС, хотя этим, как и в случае с мониторингом СМИ, должно было заниматься управление по взаимодействию со СМИ, отмечается в представлении.

Выдача полиса ОМС (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В случае с закупкой полисов Генпрокуратура обращает внимание на то, что пластиковые карточки были закуплены «без надлежащей проверки достоверности информации» о возможности их использования. Всего, приводят данные в Генпрокуратуре, ФОМС закупил 2,5 млн полисов на сумму свыше 542 млн руб. Работали закупленные полисы только в Чувашии, Иркутской и Свердловской областях, а также в Москве, уточняется в представлении.

Не соблюдает ФОМС и принципы открытости, отмечают в Генпрокуратуре. На сайте фонда, к примеру, нет информации о результатах проведенных проверок, полномочий фонда и статистической информации. Большой массив данных доступен только для сотрудников фонда, говорится в представлении.

Нет контроля

Генпрокуратура считает, что ФОМС не справляется с функцией контролирующего органа. С августа 2016 года по январь 2017-го фонд трижды проверил выполнения законодательства об ОМС администрацией Санкт-Петербурга, хотя все вопросы можно было решить в ходе одной проверки, полагает надзорное ведомство. Похожая ситуация в Красноярском крае и Хакасии, зафиксировала Генпрокуратура, указав, что в 17 регионах за 2015–2017 годы проверок ФОМС, напротив, не организовал. Фонд не следит и за выплатой пени регионами — должниками ФОМСа. «Из начисленных в 2015 году — первом квартале 2017 года <...> пени в сумме 233,4 млн руб. уплачено только 34,8 млн руб., или 15%», — говорится в представлении. В нескольких регионах прокуратура нашла приписки — завышение медицинскими учреждениями количества пациентов, которые получили помощь или прошли диспансеризацию.

Отдельно проверяющие обращают внимание, что обращения граждан рассматриваются с опозданием. Вместо трех дней на регистрацию уходит до 24 дней, обнаружила Генпрокуратура.

ФОМС должен отчитаться об устранении нарушений в течение месяца.